NALS প্রাইস (NALS)
NALS(NALS) বর্তমানে 0.00347073USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 72.89KUSD। NALS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ NALS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NALS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, NALS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00029045 ছিল।
গত 30 দিনে, NALS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0022439550 ছিল।
গত 60 দিনে, NALS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0027045729 ছিল।
গত 90 দিনে, NALS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.011793198290907197 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00029045
|+9.13%
|30 দিন
|$ -0.0022439550
|-64.65%
|60 দিন
|$ -0.0027045729
|-77.92%
|90 দিন
|$ -0.011793198290907197
|-77.26%
NALS এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.00%
+9.13%
-6.91%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
NALS (NALS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NALSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 NALS থেকে VND
₫91.33225995
|1 NALS থেকে AUD
A$0.0053102169
|1 NALS থেকে GBP
￡0.0025683402
|1 NALS থেকে EUR
€0.0029501205
|1 NALS থেকে USD
$0.00347073
|1 NALS থেকে MYR
RM0.0147158952
|1 NALS থেকে TRY
₺0.1411545891
|1 NALS থেকে JPY
¥0.51019731
|1 NALS থেকে ARS
ARS$4.596981885
|1 NALS থেকে RUB
₽0.2776236927
|1 NALS থেকে INR
₹0.3044524356
|1 NALS থেকে IDR
Rp55.9795082919
|1 NALS থেকে KRW
₩4.8204274824
|1 NALS থেকে PHP
₱0.1969639275
|1 NALS থেকে EGP
￡E.0.1684692342
|1 NALS থেকে BRL
R$0.0188460639
|1 NALS থেকে CAD
C$0.0047549001
|1 NALS থেকে BDT
৳0.4211383782
|1 NALS থেকে NGN
₦5.3150412147
|1 NALS থেকে UAH
₴0.1433758563
|1 NALS থেকে VES
Bs0.44425344
|1 NALS থেকে CLP
$3.35272518
|1 NALS থেকে PKR
Rs0.9834660528
|1 NALS থেকে KZT
₸1.8730141518
|1 NALS থেকে THB
฿0.1121739936
|1 NALS থেকে TWD
NT$0.103774827
|1 NALS থেকে AED
د.إ0.0127375791
|1 NALS থেকে CHF
Fr0.002776584
|1 NALS থেকে HKD
HK$0.0272105232
|1 NALS থেকে MAD
.د.م0.0313753992
|1 NALS থেকে MXN
$0.0644514561
|1 NALS থেকে PLN
zł0.0126334572
|1 NALS থেকে RON
лв0.0150976755
|1 NALS থেকে SEK
kr0.0332148861
|1 NALS থেকে BGN
лв0.0057961191
|1 NALS থেকে HUF
Ft1.1776881036
|1 NALS থেকে CZK
Kč0.0728159154
|1 NALS থেকে KWD
د.ك0.00105857265
|1 NALS থেকে ILS
₪0.0119046039