myEva প্রাইস (MYEVA)
myEva(MYEVA) বর্তমানে 0.0026844USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 21.60KUSD। MYEVA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, myEva থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, myEva থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0020971241 ছিল।
গত 60 দিনে, myEva থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0020975225 ছিল।
গত 90 দিনে, myEva থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1.49%
|30 দিন
|$ -0.0020971241
|-78.12%
|60 দিন
|$ -0.0020975225
|-78.13%
|90 দিন
|$ 0
|--
myEva এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.03%
+1.49%
+23.96%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
😎 Welcome to the most beautiful utility/meme coin on BASE – $MYEVA 🌟 Not just a meme. Not just AI. This is the beginning of the $MYEVAverse – where games and services come alive 💫 Powered by pure beauty and artificial intelligence 🐍 Play SnakeVa, our new Play2Earn game – and earn while you vibe ❤️ 📽️ Watch videos about myEva or listen to our brand new music available on Apple Music, Spotify and more 🎶
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 MYEVA থেকে VND
₫70.639986
|1 MYEVA থেকে AUD
A$0.004107132
|1 MYEVA থেকে GBP
￡0.001986456
|1 MYEVA থেকে EUR
€0.00228174
|1 MYEVA থেকে USD
$0.0026844
|1 MYEVA থেকে MYR
RM0.011381856
|1 MYEVA থেকে TRY
₺0.109174548
|1 MYEVA থেকে JPY
¥0.3946068
|1 MYEVA থেকে ARS
ARS$3.5554878
|1 MYEVA থেকে RUB
₽0.214725156
|1 MYEVA থেকে INR
₹0.235475568
|1 MYEVA থেকে IDR
Rp43.296768132
|1 MYEVA থেকে KRW
₩3.728309472
|1 MYEVA থেকে PHP
₱0.1523397
|1 MYEVA থেকে EGP
￡E.0.130300776
|1 MYEVA থেকে BRL
R$0.014576292
|1 MYEVA থেকে CAD
C$0.003677628
|1 MYEVA থেকে BDT
৳0.325725096
|1 MYEVA থেকে NGN
₦4.110863316
|1 MYEVA থেকে UAH
₴0.110892564
|1 MYEVA থেকে VES
Bs0.3436032
|1 MYEVA থেকে CLP
$2.5931304
|1 MYEVA থেকে PKR
Rs0.760651584
|1 MYEVA থেকে KZT
₸1.448663304
|1 MYEVA থেকে THB
฿0.086759808
|1 MYEVA থেকে TWD
NT$0.08026356
|1 MYEVA থেকে AED
د.إ0.009851748
|1 MYEVA থেকে CHF
Fr0.00214752
|1 MYEVA থেকে HKD
HK$0.021045696
|1 MYEVA থেকে MAD
.د.م0.024266976
|1 MYEVA থেকে MXN
$0.049849308
|1 MYEVA থেকে PLN
zł0.009771216
|1 MYEVA থেকে RON
лв0.01167714
|1 MYEVA থেকে SEK
kr0.025689708
|1 MYEVA থেকে BGN
лв0.004482948
|1 MYEVA থেকে HUF
Ft0.910870608
|1 MYEVA থেকে CZK
Kč0.056318712
|1 MYEVA থেকে KWD
د.ك0.000818742
|1 MYEVA থেকে ILS
₪0.009207492