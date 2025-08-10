My DeFi Pet প্রাইস (DPET)
My DeFi Pet(DPET) বর্তমানে 0.02242652USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.13MUSD। DPET থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DPET থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DPET এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, My DeFi Pet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00063877 ছিল।
গত 30 দিনে, My DeFi Pet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0036133182 ছিল।
গত 60 দিনে, My DeFi Pet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0115492496 ছিল।
গত 90 দিনে, My DeFi Pet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.017120350716430924 ছিল।
My DeFi Pet এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The DPET token is the lifeblood of the Onchamon universe, fueling your adventures and enhancing your gameplay experience. DPET empowers players to purchase exclusive in-game items, stake and earn rewards, and participate in the game's governance. Operating seamlessly on Binance Smart Chain, OpBNB, and KardiaChain, DPET ensures smooth transactions and interactions, making your journey in the Onchamon world more thrilling and rewarding.
My DeFi Pet (DPET) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DPETটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
