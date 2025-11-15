আজ Musk It (MUSKIT)-এর লাইভ প্রাইস --, যা গত 24 ঘণ্টায় 11.40% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MUSKIT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি MUSKIT-এর জন্য --।
Musk It বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 157,634 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.92M MUSKIT। গত 24 ঘণ্টায়, MUSKIT এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.072781 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MUSKIT গত ঘণ্টায় +0.94% এবং গত 7 দিনে -16.77% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।
Musk It (MUSKIT) এর মার্কেট তথ্য
$ 157.63K
--
$ 157.63K
999.92M
999,921,925.877497
Musk It এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 157.63K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। MUSKIT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.92M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999921925.877497। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 157.63K।
Musk It-এর প্রাইসের ইতিহাস USD
24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ
$ 0
$ 0
$ 0.072781
$ 0
+0.94%
-11.40%
-16.77%
-16.77%
Musk It (MUSKIT) প্রাইসের হিস্টরি USD
আজকে, Musk It থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল। গত 30 দিনে, Musk It থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল। গত 60 দিনে, Musk It থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল। গত 90 দিনে, Musk It থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
সময়সীমা
পরিবর্তন (USD)
পরিবর্তন (%)
আজ
$ 0
-11.40%
30 দিন
$ 0
-26.53%
60 দিন
$ 0
-56.71%
90 দিন
$ 0
--
Musk It এর প্রাইস প্রেডিকশন
2030 সালের (5 বছরে) জন্য Musk It (MUSKIT) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, MUSKIT এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%।
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Musk It (MUSKIT) প্রাইস প্রেডিকশন
2040 সালে, Musk It এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
MEXC টুলসমূহ রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন। 2025–2026 সালে Musk It এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? MUSKIT এর 2025–2026 সালের প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠায় যান Musk It এর প্রাইস প্রেডিকশন এ ক্লিক করে।
মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Musk It সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন
2030 সালে 1 Musk It-এর মূল্য কত হবে?
যদি Musk It বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Musk It-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
আজ Musk It-এর প্রাইস কত?
Musk It-এর আজকের প্রাইস --। আজ, 30 দিন, 60 দিন এবং 90 দিনের ইতিহাস বোঝার জন্য আমাদের প্রাইসের ইতিহাস বিভাগটি দেখুন।
Musk It কি এখনও একটি ভাল বিনিয়োগ?
Musk It একটি সক্রিয়ভাবে ট্রেড করা ক্রিপ্টোকারেন্সি, যা চলমানভাবে মার্কেটে অংশগ্রহণ করছে এবং ক্রমাগত এর ইকোসিস্টেমের উন্নয়ন হচ্ছে। তবে, MUSKIT-এ বিনিয়োগের মতো ক্রিপ্টো বিনিয়োগগুলো সহজাতভাবেই অস্থিতিশীল এবং এটি আপনার ব্যক্তিগত ঝুঁকি সহনশীলতার সাথে মানানসই হওয়া উচিত। আর্থিক সিদ্ধান্ত এবং বিনিয়োগ করার আগে সবসময় স্বাধীনভাবে গবেষণা (DYOR) করুন এবং মার্কেটের অবস্থা বিবেচনা করুন।
MEXC সহ প্রধান প্রধান এক্সচেঞ্জগুলোর বিশ্বব্যাপী ট্রেডিং কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে MUSKIT-এর লাইভ প্রাইস রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয়। লিকুইডিটি, ট্রেডিং ভলিউম এবং সামগ্রিক মনোভাবের পরিবর্তনের কারণে মার্কেটের প্রাইস ক্রমাগত ওঠানামা করে। আপনার পছন্দের মুদ্রায় Musk It-এর সাম্প্রতিকতম প্রাইস দেখতে এবং আরও তথ্যের জন্য MUSKIT-এর প্রাইস-এ ভিজিট করুন।
কোন কোন বিষয় Musk It-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?
MUSKIT-এর প্রাইস বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়, যার মধ্যে রয়েছে মার্কেটের সামগ্রিক মনোভাব, ট্রেডিং ভলিউম, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং ব্যবহারকারীদের দ্বারা গ্রহণের প্রবণতা। বৃহত্তর সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, যেমন, সুদের হারের পরিবর্তন, লিকুইডিটি সাইকেল এবং নিয়ন্ত্রক সংকেত—এগুলোও প্রাইসের গতিবিধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
রিয়েল-টাইম মার্কেটের পরিবর্তন এবং প্রজেক্ট আপডেট সম্পর্কে অবগত থাকতে, সর্বশেষ বিশ্লেষণ এবং ক্রিপ্টো ইনসাইটের জন্য MEXC নিউজ-এ ভিজিট করুন।
MEXC-তে কোন টোকেনের ট্রেডিং ভলিউম সর্বোচ্চ?
24-ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম অনুসারে MEXC-তে বর্তমানে সর্বাধিক ট্রেড হওয়া টোকেনগুলো নিচে দেওয়া হলো। লাইভ মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে প্রাইস এবং পারফরম্যান্স ক্রমাগত আপডেট করা হয়।
সবচেয়ে আলোচিত টোকেন
প্রাইস
পরিবর্তন
BTC
97,055.39
+0.23%
ETH
3,240.35
+1.32%
SOL
143.62
+0.94%
USDC
1.0005
-0.01%
PAXI
0.03581
+79.05%
আমি MEXC-তে MUSKIT-এর জন্য কীভাবে একটি স্টপ-লস বা টেক-প্রফিট অর্ডার প্লেস করব?
MEXC স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঝুঁকি পরিচালনা করতে সহায়তা করার জন্য স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট অর্ডার সমর্থন করে।
1. স্পট বা ফিউচার ট্রেডিং বিভাগে যান এবং MUSKIT /USDT পেয়ারটি নির্বাচন করুন।
2. অর্ডারের ধরণ মেনু থেকে "স্টপ-লিমিট" বা "ট্রিগার অর্ডার" নির্বাচন করুন।
3. আপনার ট্রিগার প্রাইস (যে লেভেলে অর্ডার সক্রিয় হবে) এবং আপনার এক্সিকিউশন প্রাইস (যে প্রাইসে এটি পূরণ করা হবে) সেট করুন।
4. আপনার অর্ডারের বিবরণ নিশ্চিত করুন এবং জমা দিন।
Musk It-এর প্রাইস আপনার পজিশনের বিপরীতে গেলে আপনার স্টপ-লস অর্ডার সক্রিয় হবে, অন্যদিকে প্রাইস আপনার টার্গেট করা লাভের স্তরে পৌঁছালে টেক-প্রফিট অর্ডার স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হবে।
বিস্তারিত উদাহরণ এবং টিউটোরিয়ালের জন্য, MEXC স্পট ট্রেডিংয়ের গাইড দেখুন
এই বছর কি Musk It-এর প্রাইস আরও বাড়বে?
মার্কেটের অবস্থা এবং প্রজেক্টের উন্নয়নের উপর নির্ভর করে এই বছর Musk It-এর প্রাইস আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। আরও গভীর বিশ্লেষণের জন্য Musk It (MUSKIT)-এর প্রাইসের পূর্বাভাস দেখুন।
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন।
অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।