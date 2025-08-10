MURTIS সম্পর্কে আরও

Murtis লোগো

Murtis প্রাইস (MURTIS)

তালিকাভুক্ত নয়

Murtis (MURTIS) লাইভ প্রাইস চার্ট

-0.40%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
আজকে Murtis (MURTIS) এর প্রাইস

Murtis(MURTIS) বর্তমানে 0.00001468USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 7.90KUSD। MURTIS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Murtis এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.11%
Murtis এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
538.04M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ MURTIS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MURTIS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Murtis (MURTIS) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Murtis থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Murtis থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000015522 ছিল।
গত 60 দিনে, Murtis থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000021785 ছিল।
গত 90 দিনে, Murtis থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000002002320937833316 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.11%
30 দিন$ -0.0000015522-10.57%
60 দিন$ -0.0000021785-14.84%
90 দিন$ -0.000002002320937833316-12.00%

Murtis (MURTIS) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Murtis এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00001444
$ 0.00001444$ 0.00001444

$ 0.000015
$ 0.000015$ 0.000015

$ 0.00069494
$ 0.00069494$ 0.00069494

+1.06%

-0.11%

+16.69%

Murtis (MURTIS) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 7.90K
$ 7.90K$ 7.90K

538.04M
538.04M 538.04M

Murtis (MURTIS) কী?

Murtis (MURTIS) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Murtis (MURTIS) এর টোকেনোমিক্স

Murtis (MURTIS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MURTISটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Murtis (MURTIS) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

MURTIS থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 MURTIS থেকে VND
0.3863042
1 MURTIS থেকে AUD
A$0.0000224604
1 MURTIS থেকে GBP
0.0000108632
1 MURTIS থেকে EUR
0.000012478
1 MURTIS থেকে USD
$0.00001468
1 MURTIS থেকে MYR
RM0.0000622432
1 MURTIS থেকে TRY
0.0005970356
1 MURTIS থেকে JPY
¥0.00215796
1 MURTIS থেকে ARS
ARS$0.01944366
1 MURTIS থেকে RUB
0.0011742532
1 MURTIS থেকে INR
0.0012877296
1 MURTIS থেকে IDR
Rp0.2367741604
1 MURTIS থেকে KRW
0.0203887584
1 MURTIS থেকে PHP
0.00083309
1 MURTIS থেকে EGP
￡E.0.0007125672
1 MURTIS থেকে BRL
R$0.0000797124
1 MURTIS থেকে CAD
C$0.0000201116
1 MURTIS থেকে BDT
0.0017812712
1 MURTIS থেকে NGN
0.0224808052
1 MURTIS থেকে UAH
0.0006064308
1 MURTIS থেকে VES
Bs0.00187904
1 MURTIS থেকে CLP
$0.01418088
1 MURTIS থেকে PKR
Rs0.0041597248
1 MURTIS থেকে KZT
0.0079222088
1 MURTIS থেকে THB
฿0.0004744576
1 MURTIS থেকে TWD
NT$0.000438932
1 MURTIS থেকে AED
د.إ0.0000538756
1 MURTIS থেকে CHF
Fr0.000011744
1 MURTIS থেকে HKD
HK$0.0001150912
1 MURTIS থেকে MAD
.د.م0.0001327072
1 MURTIS থেকে MXN
$0.0002726076
1 MURTIS থেকে PLN
0.0000534352
1 MURTIS থেকে RON
лв0.000063858
1 MURTIS থেকে SEK
kr0.0001404876
1 MURTIS থেকে BGN
лв0.0000245156
1 MURTIS থেকে HUF
Ft0.0049812176
1 MURTIS থেকে CZK
0.0003079864
1 MURTIS থেকে KWD
د.ك0.0000044774
1 MURTIS থেকে ILS
0.0000503524