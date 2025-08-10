MurAll প্রাইস (PAINT)
MurAll(PAINT) বর্তমানে 0.00000716USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 82.88KUSD। PAINT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PAINT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PAINT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, MurAll থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, MurAll থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000007432 ছিল।
গত 60 দিনে, MurAll থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000005425 ছিল।
গত 90 দিনে, MurAll থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-2.21%
|30 দিন
|$ +0.0000007432
|+10.38%
|60 দিন
|$ +0.0000005425
|+7.58%
|90 দিন
|$ 0
|--
MurAll এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.23%
-2.21%
+6.81%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
MurAll (PAINT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PAINTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 PAINT থেকে VND
₫0.1884154
|1 PAINT থেকে AUD
A$0.0000109548
|1 PAINT থেকে GBP
￡0.0000052984
|1 PAINT থেকে EUR
€0.000006086
|1 PAINT থেকে USD
$0.00000716
|1 PAINT থেকে MYR
RM0.0000303584
|1 PAINT থেকে TRY
₺0.0002911972
|1 PAINT থেকে JPY
¥0.00105252
|1 PAINT থেকে ARS
ARS$0.00948342
|1 PAINT থেকে RUB
₽0.0005727284
|1 PAINT থেকে INR
₹0.0006280752
|1 PAINT থেকে IDR
Rp0.1154838548
|1 PAINT থেকে KRW
₩0.0099443808
|1 PAINT থেকে PHP
₱0.00040633
|1 PAINT থেকে EGP
￡E.0.0003475464
|1 PAINT থেকে BRL
R$0.0000388788
|1 PAINT থেকে CAD
C$0.0000098092
|1 PAINT থেকে BDT
৳0.0008687944
|1 PAINT থেকে NGN
₦0.0109647524
|1 PAINT থেকে UAH
₴0.0002957796
|1 PAINT থেকে VES
Bs0.00091648
|1 PAINT থেকে CLP
$0.00691656
|1 PAINT থেকে PKR
Rs0.0020288576
|1 PAINT থেকে KZT
₸0.0038639656
|1 PAINT থেকে THB
฿0.0002314112
|1 PAINT থেকে TWD
NT$0.000214084
|1 PAINT থেকে AED
د.إ0.0000262772
|1 PAINT থেকে CHF
Fr0.000005728
|1 PAINT থেকে HKD
HK$0.0000561344
|1 PAINT থেকে MAD
.د.م0.0000647264
|1 PAINT থেকে MXN
$0.0001329612
|1 PAINT থেকে PLN
zł0.0000260624
|1 PAINT থেকে RON
лв0.000031146
|1 PAINT থেকে SEK
kr0.0000685212
|1 PAINT থেকে BGN
лв0.0000119572
|1 PAINT থেকে HUF
Ft0.0024295312
|1 PAINT থেকে CZK
Kč0.0001502168
|1 PAINT থেকে KWD
د.ك0.0000021838
|1 PAINT থেকে ILS
₪0.0000245588