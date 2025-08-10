PAINT সম্পর্কে আরও

MurAll লোগো

MurAll প্রাইস (PAINT)

তালিকাভুক্ত নয়

MurAll (PAINT) লাইভ প্রাইস চার্ট

--
----
-2.30%1D
mexc
USD

আজকে MurAll (PAINT) এর প্রাইস

MurAll(PAINT) বর্তমানে 0.00000716USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 82.88KUSD। PAINT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

MurAll এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-2.21%
MurAll এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
11.57B USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ PAINT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PAINT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ MurAll (PAINT) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, MurAll থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, MurAll থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000007432 ছিল।
গত 60 দিনে, MurAll থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000005425 ছিল।
গত 90 দিনে, MurAll থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-2.21%
30 দিন$ +0.0000007432+10.38%
60 দিন$ +0.0000005425+7.58%
90 দিন$ 0--

MurAll (PAINT) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

MurAll এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00000712
$ 0.00000712$ 0.00000712

$ 0.00000744
$ 0.00000744$ 0.00000744

$ 0.00594874
$ 0.00594874$ 0.00594874

+0.23%

-2.21%

+6.81%

MurAll (PAINT) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 82.88K
$ 82.88K$ 82.88K

--
----

11.57B
11.57B 11.57B

MurAll (PAINT) কী?

MurAll (PAINT) এর টোকেনোমিক্স

ডিসক্লেইমার

