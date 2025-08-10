Muon প্রাইস (MUON)
Muon(MUON) বর্তমানে 0.00591301USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 222.10KUSD। MUON থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MUON থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MUON এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Muon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00014020947314642 ছিল।
গত 30 দিনে, Muon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0025496733 ছিল।
গত 60 দিনে, Muon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0022574257 ছিল।
গত 90 দিনে, Muon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.002732737270506004 ছিল।
Muon এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.36%
-2.31%
+13.75%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Muon is a decentralized, general-purpose validation layer for Web3. It enables dApps to run off-chain micro-validators (MuonApps) that process, validate, and sign data before pushing it on-chain. With a modular architecture secured by Threshold Signature Schemes (TSS), Shield Nodes, and EigenLayer, Muon powers scalable, trustless applications like oracles, bridges, and verifiable randomness tools.
Muon (MUON) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
