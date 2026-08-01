Mu Digital muBOND প্রাইস (MUBOND)
আজ Mu Digital muBOND (MUBOND)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.996783, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MUBOND থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি MUBOND-এর জন্য $ 0.996783।
Mu Digital muBOND বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 924,163 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 927.15K MUBOND। গত 24 ঘণ্টায়, MUBOND এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.054 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.446827।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MUBOND গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 7.74K-তে পৌঁছেছে।
Mu Digital muBOND এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 924.16K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 7.74K। MUBOND এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 927.15K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 927145.5959999999। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 924.16K।
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0.00%
0.00%
আজকে, Mu Digital muBOND থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Mu Digital muBOND থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0000000000 ছিল।
গত 60 দিনে, Mu Digital muBOND থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0382279238 ছিল।
গত 90 দিনে, Mu Digital muBOND থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 দিন
|$ -0.0382279238
|-3.83%
|90 দিন
|--
|--
2040 সালে, Mu Digital muBOND এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজ Mu Digital muBOND-এর লাইভ মূল্য কত?
আজ, Mu Digital muBOND Tk122.60181623359065984000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে --%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।
MUBOND-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?
২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।
Mu Digital muBOND-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?
Mu Digital muBOND-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।
MUBOND আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?
গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk0E-15 থেকে Tk0E-15 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।
MUBOND-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?
গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।
বিনিয়োগকারীরা Mu Digital muBOND-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?
ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Real World Assets (RWA),Yield-Bearing Tokens,Monad Ecosystem অ্যাসেট হিসেবে, MUBOND-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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