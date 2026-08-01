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Mu Digital AZND-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.178421 USD। AZND-এর মার্কেট ক্যাপ 2,912,973 USD। AZND-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Mu Digital AZND-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.178421 USD। AZND-এর মার্কেট ক্যাপ 2,912,973 USD। AZND-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

AZND সম্পর্কে আরও

AZND প্রাইসের তথ্য

AZND কী

AZND অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

AZND টোকেনোমিক্স

AZND প্রাইস পূর্বাভাস

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Mu Digital AZND প্রাইস (AZND)

তালিকাভুক্ত নয়

1 AZND থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.178421
$0.178421$0.178421
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Mu Digital AZND (AZND) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:37:01 (UTC+8)

Mu Digital AZND-এর আজকের প্রাইস

আজ Mu Digital AZND (AZND)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.178421, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান AZND থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি AZND-এর জন্য $ 0.178421

Mu Digital AZND বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2,912,973 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 16.33M AZND। গত 24 ঘণ্টায়, AZND এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.069 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.176295

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, AZND গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.21K-তে পৌঁছেছে।

Mu Digital AZND (AZND) এর মার্কেট তথ্য

$ 2.91M
$ 2.91M$ 2.91M

$ 1.21K
$ 1.21K$ 1.21K

$ 2.91M
$ 2.91M$ 2.91M

16.33M
16.33M 16.33M

16,326,375.99
16,326,375.99 16,326,375.99

Mu Digital AZND এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.91M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.21K। AZND এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 16.33M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 16326375.99। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.91M

Mu Digital AZND-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 1.069
$ 1.069$ 1.069

$ 0.176295
$ 0.176295$ 0.176295

--

--

0.00%

0.00%

Mu Digital AZND (AZND) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Mu Digital AZND থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Mu Digital AZND থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0000000000 ছিল।
গত 60 দিনে, Mu Digital AZND থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1459229708 ছিল।
গত 90 দিনে, Mu Digital AZND থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ 0.00000000000.00%
60 দিন$ -0.1459229708-81.78%
90 দিন----

Mu Digital AZND এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Mu Digital AZND (AZND) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, AZND এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Mu Digital AZND (AZND) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Mu Digital AZND এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Mu Digital AZND (AZND) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Monad EcosystemStablecoins

Mu Digital AZND সম্পর্কে

আজ Mu Digital AZND-এর লাইভ মূল্য কত?

আজ, Mu Digital AZND Tk21.94533680270779008000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে --%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।

AZND-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?

২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।

Mu Digital AZND-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?

Mu Digital AZND-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।

AZND আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk0E-15 থেকে Tk0E-15 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।

AZND-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?

গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।

বিনিয়োগকারীরা Mu Digital AZND-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?

ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র‍্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Stablecoins,Monad Ecosystem অ্যাসেট হিসেবে, AZND-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Mu Digital AZND সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:37:01 (UTC+8)

Mu Digital AZND (AZND) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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