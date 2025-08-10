Mu Coin প্রাইস (MU)
Mu Coin(MU) বর্তমানে 0.02559833USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 25.60KUSD। MU থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MU থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MU এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Mu Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00049145081950808 ছিল।
গত 30 দিনে, Mu Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0069430708 ছিল।
গত 60 দিনে, Mu Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0053599088 ছিল।
গত 90 দিনে, Mu Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.11346904222595264 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00049145081950808
|-1.88%
|30 দিন
|$ +0.0069430708
|+27.12%
|60 দিন
|$ -0.0053599088
|-20.93%
|90 দিন
|$ -0.11346904222595264
|-81.59%
Mu Coin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.00%
-1.88%
+4.12%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Mu Coin is the entry point into the Mu Ecosystem. It is a speculative token by nature. It serves to main functions in the Mu Ecosystem. 1. For price speculation for those wishing to speculate on token prices. 2. The entry point into the rest of the Mu Ecosystem. Our main utility token, Mu Gold, for example can only be purchased with Mu Coin. Anyone wishing to aquire Mu Gold for it's payment utility must first purchase Mu Coin as the only liquidty pool for Mu Gold is with Mu Coin. Anyone wishing to participate in the Mu Ecosytem must first aquire Mu Coin.
Mu Coin (MU) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MUটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
