MS Paint প্রাইস (PAINT)
MS Paint(PAINT) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। PAINT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PAINT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PAINT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, MS Paint থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, MS Paint থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, MS Paint থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, MS Paint থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-3.95%
|30 দিন
|$ 0
|+50.55%
|60 দিন
|$ 0
|+26.21%
|90 দিন
|$ 0
|--
MS Paint এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.14%
-3.95%
+61.18%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$PAINT is a unique token on the Solana blockchain, distinguished by its vibrant community-driven ethos. It has evolved into a hub for digital creativity, where members bond over their shared love of creating and sharing artwork made in Microsoft Paint. This simple, nostalgic medium has become the canvas for a wide array of artistic expressions, fostering a sense of camaraderie and collective identity among the community. While retaining its memecoin roots, $PAINT now serves as a symbol of the community's passion for accessible, digital art-making and the joy of connecting over shared, creative endeavors.
