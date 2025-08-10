MOX সম্পর্কে আরও

Mox Studio প্রাইস (MOX)

Mox Studio (MOX) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00079539
$0.00079539$0.00079539
+9.50%1D
MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে।
আজকে Mox Studio (MOX) এর প্রাইস

Mox Studio(MOX) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 29.23KUSD। MOX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Mox Studio এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+9.54%
Mox Studio এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
36.75M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ MOX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MOX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Mox Studio (MOX) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Mox Studio থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Mox Studio থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Mox Studio থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Mox Studio থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+9.54%
30 দিন$ 0-62.47%
60 দিন$ 0-65.24%
90 দিন$ 0--

Mox Studio (MOX) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Mox Studio এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00105276
$ 0.00105276$ 0.00105276

$ 0.04289297
$ 0.04289297$ 0.04289297

+2.52%

+9.54%

-4.52%

Mox Studio (MOX) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 29.23K
$ 29.23K$ 29.23K

36.75M
36.75M 36.75M

Mox Studio (MOX) কী?

Mox Studio an active player in the crypto gaming industry, specializing in the development of digital Play-to-Earn (P2E) games for both mobile and web platforms. Mox Studio aim to introduce Radix and the Radix ecosystem to a broader audience by utilizing the Mox token as an in-game currency in mobile and web-based games. Mox Studio actively partner with projects within the Radix ecosystem, integrating characters, items, banners, costemics and other elements into games.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Mox Studio (MOX) রিসোর্স

Mox Studio (MOX) এর টোকেনোমিক্স

Mox Studio (MOX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MOXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Mox Studio (MOX) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

MOX থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 MOX থেকে VND
--
1 MOX থেকে AUD
A$--
1 MOX থেকে GBP
--
1 MOX থেকে EUR
--
1 MOX থেকে USD
$--
1 MOX থেকে MYR
RM--
1 MOX থেকে TRY
--
1 MOX থেকে JPY
¥--
1 MOX থেকে ARS
ARS$--
1 MOX থেকে RUB
--
1 MOX থেকে INR
--
1 MOX থেকে IDR
Rp--
1 MOX থেকে KRW
--
1 MOX থেকে PHP
--
1 MOX থেকে EGP
￡E.--
1 MOX থেকে BRL
R$--
1 MOX থেকে CAD
C$--
1 MOX থেকে BDT
--
1 MOX থেকে NGN
--
1 MOX থেকে UAH
--
1 MOX থেকে VES
Bs--
1 MOX থেকে CLP
$--
1 MOX থেকে PKR
Rs--
1 MOX থেকে KZT
--
1 MOX থেকে THB
฿--
1 MOX থেকে TWD
NT$--
1 MOX থেকে AED
د.إ--
1 MOX থেকে CHF
Fr--
1 MOX থেকে HKD
HK$--
1 MOX থেকে MAD
.د.م--
1 MOX থেকে MXN
$--
1 MOX থেকে PLN
--
1 MOX থেকে RON
лв--
1 MOX থেকে SEK
kr--
1 MOX থেকে BGN
лв--
1 MOX থেকে HUF
Ft--
1 MOX থেকে CZK
--
1 MOX থেকে KWD
د.ك--
1 MOX থেকে ILS
--