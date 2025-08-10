MOTA সম্পর্কে আরও

MotaCoin লোগো

MotaCoin প্রাইস (MOTA)

তালিকাভুক্ত নয়

MotaCoin (MOTA) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00513419
$0.00513419$0.00513419
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে MotaCoin (MOTA) এর প্রাইস

MotaCoin(MOTA) বর্তমানে 0.00513419USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 363.63KUSD। MOTA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

MotaCoin এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.01%
MotaCoin এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
70.82M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ MOTA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MOTA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ MotaCoin (MOTA) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, MotaCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, MotaCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005508154 ছিল।
গত 60 দিনে, MotaCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0011712257 ছিল।
গত 90 দিনে, MotaCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000245222244983244 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.01%
30 দিন$ +0.0005508154+10.73%
60 দিন$ +0.0011712257+22.81%
90 দিন$ +0.000245222244983244+5.02%

MotaCoin (MOTA) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

MotaCoin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00507141
$ 0.00507141$ 0.00507141

$ 0.00518396
$ 0.00518396$ 0.00518396

$ 0.114015
$ 0.114015$ 0.114015

+0.40%

+0.01%

+15.59%

MotaCoin (MOTA) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 363.63K
$ 363.63K$ 363.63K

--
----

70.82M
70.82M 70.82M

MotaCoin (MOTA) কী?

A new decentralized, trustless, Cryptographic secured ecosystem for the marijuana industry. Designed for high adoption. Implemented with speed.

MotaCoin (MOTA) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

MotaCoin (MOTA) এর টোকেনোমিক্স

MotaCoin (MOTA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MOTAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: MotaCoin (MOTA) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

MOTA থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 MOTA থেকে VND
135.10620985
1 MOTA থেকে AUD
A$0.0078553107
1 MOTA থেকে GBP
0.0037993006
1 MOTA থেকে EUR
0.0043640615
1 MOTA থেকে USD
$0.00513419
1 MOTA থেকে MYR
RM0.0217689656
1 MOTA থেকে TRY
0.2088075073
1 MOTA থেকে JPY
¥0.75472593
1 MOTA থেকে ARS
ARS$6.800234655
1 MOTA থেকে RUB
0.4106838581
1 MOTA থেকে INR
0.4503711468
1 MOTA থেকে IDR
Rp82.8095045357
1 MOTA থেকে KRW
7.1307738072
1 MOTA থেকে PHP
0.2913652825
1 MOTA থেকে EGP
￡E.0.2492135826
1 MOTA থেকে BRL
R$0.0278786517
1 MOTA থেকে CAD
C$0.0070338403
1 MOTA থেকে BDT
0.6229826146
1 MOTA থেকে NGN
7.8624472241
1 MOTA থেকে UAH
0.2120933889
1 MOTA থেকে VES
Bs0.65717632
1 MOTA থেকে CLP
$4.95962754
1 MOTA থেকে PKR
Rs1.4548240784
1 MOTA থেকে KZT
2.7707169754
1 MOTA থেকে THB
฿0.1659370208
1 MOTA থেকে TWD
NT$0.153512281
1 MOTA থেকে AED
د.إ0.0188424773
1 MOTA থেকে CHF
Fr0.004107352
1 MOTA থেকে HKD
HK$0.0402520496
1 MOTA থেকে MAD
.د.م0.0464130776
1 MOTA থেকে MXN
$0.0953419083
1 MOTA থেকে PLN
0.0186884516
1 MOTA থেকে RON
лв0.0223337265
1 MOTA থেকে SEK
kr0.0491341983
1 MOTA থেকে BGN
лв0.0085740973
1 MOTA থেকে HUF
Ft1.7421333508
1 MOTA থেকে CZK
0.1077153062
1 MOTA থেকে KWD
د.ك0.00156592795
1 MOTA থেকে ILS
0.0176102717