Moon Maker Protocol প্রাইস (MMP)
Moon Maker Protocol(MMP) বর্তমানে 0.00242675USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। MMP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Moon Maker Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Moon Maker Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005739098 ছিল।
গত 60 দিনে, Moon Maker Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004944037 ছিল।
গত 90 দিনে, Moon Maker Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.82%
|30 দিন
|$ +0.0005739098
|+23.65%
|60 দিন
|$ +0.0004944037
|+20.37%
|90 দিন
|$ 0
|--
Moon Maker Protocol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.09%
-1.82%
+4.35%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
It is a platform that combines the idea of a centralized launchpad (like BSC Launchpad) with the advantage of DeFi under the concept that everyone can promote their own ideas and tokens on MMP.
Moon Maker Protocol (MMP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MMPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
