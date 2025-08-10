Moola Market প্রাইস (MOO)
Moola Market(MOO) বর্তমানে 0.00329523USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 243.27KUSD। MOO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MOO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MOO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Moola Market থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00016721 ছিল।
গত 30 দিনে, Moola Market থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002531095 ছিল।
গত 60 দিনে, Moola Market থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005352112 ছিল।
গত 90 দিনে, Moola Market থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000986545052817544 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00016721
|+5.35%
|30 দিন
|$ +0.0002531095
|+7.68%
|60 দিন
|$ +0.0005352112
|+16.24%
|90 দিন
|$ +0.0000986545052817544
|+3.09%
Moola Market এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.92%
+5.35%
+18.42%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Moola Market is a non-custodial liquidity protocol that is democratizing access to yield and credit. Depositors earn compound interest which is paid for by borrowers who take over-collateralized loans, delegated loans, or flash loans.
Moola Market (MOO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MOOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 MOO থেকে VND
₫86.71397745
|1 MOO থেকে AUD
A$0.0050417019
|1 MOO থেকে GBP
￡0.0024384702
|1 MOO থেকে EUR
€0.0028009455
|1 MOO থেকে USD
$0.00329523
|1 MOO থেকে MYR
RM0.0139717752
|1 MOO থেকে TRY
₺0.1340170041
|1 MOO থেকে JPY
¥0.48439881
|1 MOO থেকে ARS
ARS$4.364532135
|1 MOO থেকে RUB
₽0.2635854477
|1 MOO থেকে INR
₹0.2890575756
|1 MOO থেকে IDR
Rp53.1488635269
|1 MOO থেকে KRW
₩4.5766790424
|1 MOO থেকে PHP
₱0.1870043025
|1 MOO থেকে EGP
￡E.0.1599504642
|1 MOO থেকে BRL
R$0.0178930989
|1 MOO থেকে CAD
C$0.0045144651
|1 MOO থেকে BDT
৳0.3998432082
|1 MOO থেকে NGN
₦5.0462822697
|1 MOO থেকে UAH
₴0.1361259513
|1 MOO থেকে VES
Bs0.42178944
|1 MOO থেকে CLP
$3.18319218
|1 MOO থেকে PKR
Rs0.9337363728
|1 MOO থেকে KZT
₸1.7783038218
|1 MOO থেকে THB
฿0.1065018336
|1 MOO থেকে TWD
NT$0.098527377
|1 MOO থেকে AED
د.إ0.0120934941
|1 MOO থেকে CHF
Fr0.002636184
|1 MOO থেকে HKD
HK$0.0258346032
|1 MOO থেকে MAD
.د.م0.0297888792
|1 MOO থেকে MXN
$0.0611924211
|1 MOO থেকে PLN
zł0.0119946372
|1 MOO থেকে RON
лв0.0143342505
|1 MOO থেকে SEK
kr0.0315353511
|1 MOO থেকে BGN
лв0.0055030341
|1 MOO থেকে HUF
Ft1.1181374436
|1 MOO থেকে CZK
Kč0.0691339254
|1 MOO থেকে KWD
د.ك0.00100504515
|1 MOO থেকে ILS
₪0.0113026389