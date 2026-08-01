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Moola Celo Dollars-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.998186 USD। MCUSD-এর মার্কেট ক্যাপ 684,494 USD। MCUSD-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Moola Celo Dollars-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.998186 USD। MCUSD-এর মার্কেট ক্যাপ 684,494 USD। MCUSD-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

MCUSD সম্পর্কে আরও

MCUSD প্রাইসের তথ্য

MCUSD কী

MCUSD অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

MCUSD টোকেনোমিক্স

MCUSD প্রাইস পূর্বাভাস

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Moola Celo Dollars প্রাইস (MCUSD)

তালিকাভুক্ত নয়

1 MCUSD থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.996602
$0.996602$0.996602
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Moola Celo Dollars (MCUSD) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:34:11 (UTC+8)

Moola Celo Dollars-এর আজকের প্রাইস

আজ Moola Celo Dollars (MCUSD)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.998186, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.62% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MCUSD থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি MCUSD-এর জন্য $ 0.998186

Moola Celo Dollars বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 684,494 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 685.38K MCUSD। গত 24 ঘণ্টায়, MCUSD এর ট্রেড হয়েছে $ 0.988009 (নিম্ন) এবং $ 1.017 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.39 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MCUSD গত ঘণ্টায় +0.42% এবং গত 7 দিনে -0.23% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 3.52K-তে পৌঁছেছে।

Moola Celo Dollars (MCUSD) এর মার্কেট তথ্য

$ 684.49K
$ 684.49K$ 684.49K

$ 3.52K
$ 3.52K$ 3.52K

$ 684.54K
$ 684.54K$ 684.54K

685.38K
685.38K 685.38K

685,381.8385377475
685,381.8385377475 685,381.8385377475

Moola Celo Dollars এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 684.49K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 3.52K। MCUSD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 685.38K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 685381.8385377475। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 684.54K

Moola Celo Dollars-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.988009
$ 0.988009$ 0.988009
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.017
$ 1.017$ 1.017
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.988009
$ 0.988009$ 0.988009

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

$ 1.39
$ 1.39$ 1.39

$ 0
$ 0$ 0

+0.42%

-0.62%

-0.23%

-0.23%

Moola Celo Dollars (MCUSD) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Moola Celo Dollars থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.006234132076433196 ছিল।
গত 30 দিনে, Moola Celo Dollars থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0048091603 ছিল।
গত 60 দিনে, Moola Celo Dollars থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0025437772 ছিল।
গত 90 দিনে, Moola Celo Dollars থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000190167815962 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.006234132076433196-0.62%
30 দিন$ -0.0048091603-0.48%
60 দিন$ +0.0025437772+0.25%
90 দিন$ -0.0000190167815962-0.00%

Moola Celo Dollars এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Moola Celo Dollars (MCUSD) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, MCUSD এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Moola Celo Dollars (MCUSD) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Moola Celo Dollars এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Moola Celo Dollars (MCUSD) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Celo EcosystemStablecoins

Moola Celo Dollars সম্পর্কে

Moola Celo Dollars-এর বর্তমান দাম কত?

Moola Celo Dollars-এর দাম Tk122.77438172495209728000 এবং আজকে এটি -0.62% পরিবর্তিত হয়েছে।

MCUSD সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?

বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।

Moola Celo Dollars-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?

চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Stablecoins,Celo Ecosystem খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

আজকে MCUSD-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?

এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।

MCUSD-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?

এর ATH হল Tk170.9665238719872000 এবং ATL হল Tk, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।

কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?

ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 685381.8385377475 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Moola Celo Dollars সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:34:11 (UTC+8)

Moola Celo Dollars (MCUSD) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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