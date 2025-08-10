MoneySwap প্রাইস (MSWAP)
MoneySwap(MSWAP) বর্তমানে 0.00001447USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 19.08KUSD। MSWAP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, MoneySwap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, MoneySwap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000022203 ছিল।
গত 60 দিনে, MoneySwap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000012095 ছিল।
গত 90 দিনে, MoneySwap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000003481699588334442 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-2.17%
|30 দিন
|$ +0.0000022203
|+15.34%
|60 দিন
|$ -0.0000012095
|-8.35%
|90 দিন
|$ -0.000003481699588334442
|-19.39%
MoneySwap এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+2.39%
-2.17%
+12.37%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
MoneySwap (MSWAP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MSWAPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 MSWAP থেকে VND
₫0.38077805
|1 MSWAP থেকে AUD
A$0.0000221391
|1 MSWAP থেকে GBP
￡0.0000107078
|1 MSWAP থেকে EUR
€0.0000122995
|1 MSWAP থেকে USD
$0.00001447
|1 MSWAP থেকে MYR
RM0.0000613528
|1 MSWAP থেকে TRY
₺0.0005884949
|1 MSWAP থেকে JPY
¥0.00212709
|1 MSWAP থেকে ARS
ARS$0.019165515
|1 MSWAP থেকে RUB
₽0.0011574553
|1 MSWAP থেকে INR
₹0.0012693084
|1 MSWAP থেকে IDR
Rp0.2333870641
|1 MSWAP থেকে KRW
₩0.0200970936
|1 MSWAP থেকে PHP
₱0.0008211725
|1 MSWAP থেকে EGP
￡E.0.0007023738
|1 MSWAP থেকে BRL
R$0.0000785721
|1 MSWAP থেকে CAD
C$0.0000198239
|1 MSWAP থেকে BDT
৳0.0017557898
|1 MSWAP থেকে NGN
₦0.0221592133
|1 MSWAP থেকে UAH
₴0.0005977557
|1 MSWAP থেকে VES
Bs0.00185216
|1 MSWAP থেকে CLP
$0.01397802
|1 MSWAP থেকে PKR
Rs0.0041002192
|1 MSWAP থেকে KZT
₸0.0078088802
|1 MSWAP থেকে THB
฿0.0004676704
|1 MSWAP থেকে TWD
NT$0.000432653
|1 MSWAP থেকে AED
د.إ0.0000531049
|1 MSWAP থেকে CHF
Fr0.000011576
|1 MSWAP থেকে HKD
HK$0.0001134448
|1 MSWAP থেকে MAD
.د.م0.0001308088
|1 MSWAP থেকে MXN
$0.0002687079
|1 MSWAP থেকে PLN
zł0.0000526708
|1 MSWAP থেকে RON
лв0.0000629445
|1 MSWAP থেকে SEK
kr0.0001384779
|1 MSWAP থেকে BGN
лв0.0000241649
|1 MSWAP থেকে HUF
Ft0.0049099604
|1 MSWAP থেকে CZK
Kč0.0003035806
|1 MSWAP থেকে KWD
د.ك0.00000441335
|1 MSWAP থেকে ILS
₪0.0000496321