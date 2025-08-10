MONET সম্পর্কে আরও

MONET(MONET) বর্তমানে 0.00000636USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 6.35KUSD। MONET থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

MONET এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

MEXC এ MONET থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MONET এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ MONET (MONET) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, MONET থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, MONET থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000010374 ছিল।
গত 60 দিনে, MONET থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000009110 ছিল।
গত 90 দিনে, MONET থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

আজ$ 0--
30 দিন$ +0.0000010374+16.31%
60 দিন$ +0.0000009110+14.33%
90 দিন$ 0--

MONET এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

The cto meme project for $MONET started with Toly shouting, "Solana is Monet!" Solana will show that the power of toly is as strong as the power of Elon Musk in crypto. All money will flow to $Monet. Its value will continue to grow and we are confident that our narrative is stronger than any other token. $MONET has a bright future ahead and the community will continue to grow stronger. Solana is Monet!

MONET (MONET) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MONETটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

1 MONET থেকে VND
0.1673634
1 MONET থেকে AUD
A$0.0000097308
1 MONET থেকে GBP
0.0000047064
1 MONET থেকে EUR
0.000005406
1 MONET থেকে USD
$0.00000636
1 MONET থেকে MYR
RM0.0000269664
1 MONET থেকে TRY
0.0002594244
1 MONET থেকে JPY
¥0.00093492
1 MONET থেকে ARS
ARS$0.00842382
1 MONET থেকে RUB
0.0005070828
1 MONET থেকে INR
0.0005578992
1 MONET থেকে IDR
Rp0.1025806308
1 MONET থেকে KRW
0.0088332768
1 MONET থেকে PHP
0.00036093
1 MONET থেকে EGP
￡E.0.0003063612
1 MONET থেকে BRL
R$0.0000345348
1 MONET থেকে CAD
C$0.0000087132
1 MONET থেকে BDT
0.0007717224
1 MONET থেকে NGN
0.0097396404
1 MONET থেকে UAH
0.0002627316
1 MONET থেকে VES
Bs0.00081408
1 MONET থেকে CLP
$0.00616284
1 MONET থেকে PKR
Rs0.0018021696
1 MONET থেকে KZT
0.0034322376
1 MONET থেকে THB
฿0.0002036472
1 MONET থেকে TWD
NT$0.000190164
1 MONET থেকে AED
د.إ0.0000233412
1 MONET থেকে CHF
Fr0.000005088
1 MONET থেকে HKD
HK$0.0000498624
1 MONET থেকে MAD
.د.م0.0000574944
1 MONET থেকে MXN
$0.0001181052
1 MONET থেকে PLN
0.0000231504
1 MONET থেকে RON
лв0.000027666
1 MONET থেকে SEK
kr0.0000608652
1 MONET থেকে BGN
лв0.0000106212
1 MONET থেকে HUF
Ft0.0021580752
1 MONET থেকে CZK
0.0001334328
1 MONET থেকে KWD
د.ك0.00000192708
1 MONET থেকে ILS
0.0000218148