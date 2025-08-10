MOMOJI প্রাইস (EMOJI)
MOMOJI(EMOJI) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। EMOJI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ EMOJI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EMOJI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, MOMOJI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, MOMOJI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, MOMOJI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, MOMOJI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.47%
|30 দিন
|$ 0
|+9.29%
|60 দিন
|$ 0
|-5.85%
|90 দিন
|$ 0
|--
MOMOJI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.43%
-0.47%
+1.99%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Emoji are gradually gaining popularity, allowing us to express emotions instead of using words. Human emotions are incredibly diverse and seemingly limitless, so emoji are becoming more diverse and richer. Which emoji do you like the most? Join Momoji now, We hope this will be a community for emoji enthusiasts who enjoy connecting and sharing their emotions using emoji. Momoji promotes the value of emotions, connecting people who appreciate the diversity and fun of emoji.Additionally, you can participate in activities to create new emojis and have a chance to win great prizes from us. Momoji will also collaborate with partners to launch unique and meaningful emoji sets so that many users can freely share their emotions. Are you ready to join this creative journey of emotions with us? Momoji promises to bring many wonderful experiences to you.
MOMOJI (EMOJI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EMOJIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
