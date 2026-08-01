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momo the cat-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। MOMO-এর মার্কেট ক্যাপ 140,858 USD। MOMO-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!momo the cat-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। MOMO-এর মার্কেট ক্যাপ 140,858 USD। MOMO-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

MOMO সম্পর্কে আরও

MOMO প্রাইসের তথ্য

MOMO কী

MOMO অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

MOMO টোকেনোমিক্স

MOMO প্রাইস পূর্বাভাস

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momo the cat প্রাইস (MOMO)

তালিকাভুক্ত নয়

1 MOMO থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00014501
$0.00014501$0.00014501
+0.04%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
momo the cat (MOMO) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:32:16 (UTC+8)

momo the cat-এর আজকের প্রাইস

আজ momo the cat (MOMO)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 6.19% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MOMO থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি MOMO-এর জন্য $ 0

momo the cat বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 140,858 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 972.44M MOMO। গত 24 ঘণ্টায়, MOMO এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00167607 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MOMO গত ঘণ্টায় +0.22% এবং গত 7 দিনে -1.31% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 3.82-তে পৌঁছেছে।

momo the cat (MOMO) এর মার্কেট তথ্য

$ 140.86K
$ 140.86K$ 140.86K

$ 3.82
$ 3.82$ 3.82

$ 140.86K
$ 140.86K$ 140.86K

972.44M
972.44M 972.44M

972,439,547.34179
972,439,547.34179 972,439,547.34179

momo the cat এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 140.86K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 3.82। MOMO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 972.44M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 972439547.34179। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 140.86K

momo the cat-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00167607
$ 0.00167607$ 0.00167607

$ 0
$ 0$ 0

+0.22%

+6.19%

-1.31%

-1.31%

momo the cat (MOMO) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, momo the cat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, momo the cat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, momo the cat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, momo the cat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+6.19%
30 দিন$ 0-18.98%
60 দিন$ 0+41.07%
90 দিন$ 0--

momo the cat এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য momo the cat (MOMO) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, MOMO এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
momo the cat (MOMO) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, momo the cat এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে momo the cat এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? MOMO এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, momo the cat প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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momo the cat (MOMO) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Cat-ThemedMemePump.fun Ecosystem

momo the cat সম্পর্কে

বর্তমানে momo the cat-এর মূল্য কত?

momo the cat বর্তমানে Tk দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 6.18%। এই লাইভ দামটি সত্যিকারের সময়ের বাজারের ক্রিয়াকলাপ এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাবের একটি ঝলক দেয়।

আজ MOMO উপরে নাকি নিচে যাচ্ছে?

MOMO গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে, যা বাজার সাম্প্রতিক খবর, ট্রেডিং ভলিউম এবং Meme,Cat-Themed,Pump.fun Ecosystem ইকোসিস্টেমের উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।

আজ momo the cat কতটা জনপ্রিয়?

োকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা দেখায় কতজন ট্রেডার সক্রিয়ভাবে MOMO কিনছে বা বিক্রি করছে।

momo the cat অন্যান্য ক্রিপ্টো অ্যাসেট থেকে কীভাবে আলাদা?

Meme,Cat-Themed,Pump.fun Ecosystem ক্যাটাগরির অংশ এবং -- নেটওয়ার্কে নির্মিত, MOMO তার ইকোসিস্টেমে একটি নির্দিষ্ট উপযোগিতা এবং ভূমিকা প্রদান করে, যা পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স বা অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

বাজারে কতটা MOMO রয়েছে?

আজ প্রচলিত টোকেনের সংখ্যা হল 972439547.34179, যা টোকেনের স্বল্পতা এবং সামগ্রিক বাজার মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করে।

momo the cat-এর সর্বকালের উচ্চ ও নিম্ন দাম কত?

টোকেনটির সর্বোচ্চ রেকর্ড করা দাম (ATH) হল Tk0.2061524184648356736000, আর সর্বনিম্ন পয়েন্ট (ATL) হল Tk, যা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের দামের চক্র মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: momo the cat সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:32:16 (UTC+8)

momo the cat (MOMO) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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