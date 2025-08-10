Modex প্রাইস (MODEX)
Modex(MODEX) বর্তমানে 0.00880234USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। MODEX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MODEX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MODEX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Modex থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00016506 ছিল।
গত 30 দিনে, Modex থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0020546122 ছিল।
গত 60 দিনে, Modex থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0023845600 ছিল।
গত 90 দিনে, Modex থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00016506
|+1.91%
|30 দিন
|$ +0.0020546122
|+23.34%
|60 দিন
|$ -0.0023845600
|-27.09%
|90 দিন
|$ 0
|--
Modex এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+1.91%
-29.23%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Transform the way data is stored, secured, and shared inside your business. Modex offers a reliable and scalable enterprise blockchain solution to unlock new capabilities in legacy databases. The project leverages its technology to help organizations of all sizes harness the power of blockchain technology to gain a competitive edge on the market.
Modex (MODEX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MODEXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 MODEX থেকে VND
₫231.6335771
|1 MODEX থেকে AUD
A$0.0134675802
|1 MODEX থেকে GBP
￡0.0065137316
|1 MODEX থেকে EUR
€0.007481989
|1 MODEX থেকে USD
$0.00880234
|1 MODEX থেকে MYR
RM0.0373219216
|1 MODEX থেকে TRY
₺0.3590474486
|1 MODEX থেকে JPY
¥1.29394398
|1 MODEX থেকে ARS
ARS$11.65869933
|1 MODEX থেকে RUB
₽0.7018105682
|1 MODEX থেকে INR
₹0.7721412648
|1 MODEX থেকে IDR
Rp141.9732059302
|1 MODEX থেকে KRW
₩12.2253939792
|1 MODEX থেকে PHP
₱0.499532795
|1 MODEX থেকে EGP
￡E.0.4240087178
|1 MODEX থেকে BRL
R$0.0477967062
|1 MODEX থেকে CAD
C$0.0120592058
|1 MODEX থেকে BDT
৳1.0680759356
|1 MODEX থেকে NGN
₦13.4798154526
|1 MODEX থেকে UAH
₴0.3636246654
|1 MODEX থেকে VES
Bs1.12669952
|1 MODEX থেকে CLP
$8.52946746
|1 MODEX থেকে PKR
Rs2.4942310624
|1 MODEX থেকে KZT
₸4.7502708044
|1 MODEX থেকে THB
฿0.2818509268
|1 MODEX থেকে TWD
NT$0.263189966
|1 MODEX থেকে AED
د.إ0.0323045878
|1 MODEX থেকে CHF
Fr0.007041872
|1 MODEX থেকে HKD
HK$0.0690103456
|1 MODEX থেকে MAD
.د.م0.0795731536
|1 MODEX থেকে MXN
$0.1634594538
|1 MODEX থেকে PLN
zł0.0320405176
|1 MODEX থেকে RON
лв0.038290179
|1 MODEX থেকে SEK
kr0.0842383938
|1 MODEX থেকে BGN
лв0.0146999078
|1 MODEX থেকে HUF
Ft2.9868100088
|1 MODEX থেকে CZK
Kč0.1846730932
|1 MODEX থেকে KWD
د.ك0.00266710902
|1 MODEX থেকে ILS
₪0.0301920262