Minerva Wallet প্রাইস (MIVA)
Minerva Wallet(MIVA) বর্তমানে 0.00186324USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 25.28KUSD। MIVA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MIVA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MIVA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Minerva Wallet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Minerva Wallet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000112612 ছিল।
গত 60 দিনে, Minerva Wallet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000643874 ছিল।
গত 90 দিনে, Minerva Wallet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000726243921568203 ছিল।
Minerva Wallet এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.02%
-0.47%
+0.01%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Minerva Wallet SuperToken (MIVA token) is a ERC-20 compatible utility token, planned to provide a wide range of benefits and incentives for Minerva Wallet users. The MIVA token can be freely transferred between accounts and exchanged for other assets on the xDai Chain as well as moved to other chains via established bridges. With various incentive and rewarding programs the circulating supply will be gradually increased over time and will depend on the monthly active users of the Minerva Wallet.
Minerva Wallet (MIVA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MIVAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
