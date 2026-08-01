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Milady Cult Coin-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। CULT-এর মার্কেট ক্যাপ 6,649,953 USD। CULT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Milady Cult Coin-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। CULT-এর মার্কেট ক্যাপ 6,649,953 USD। CULT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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Milady Cult Coin প্রাইস (CULT)

তালিকাভুক্ত নয়

1 CULT থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00014212
$0.00014212$0.00014212
+0.09%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Milady Cult Coin (CULT) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:20:27 (UTC+8)

Milady Cult Coin-এর আজকের প্রাইস

আজ Milady Cult Coin (CULT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 14.16% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CULT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি CULT-এর জন্য $ 0

Milady Cult Coin বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 6,649,953 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 46.88B CULT। গত 24 ঘণ্টায়, CULT এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00772251 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CULT গত ঘণ্টায় +0.76% এবং গত 7 দিনে +9.86% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 249.25K-তে পৌঁছেছে।

Milady Cult Coin (CULT) এর মার্কেট তথ্য

$ 6.65M
$ 6.65M$ 6.65M

$ 249.25K
$ 249.25K$ 249.25K

$ 14.19M
$ 14.19M$ 14.19M

46.88B
46.88B 46.88B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Milady Cult Coin এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 6.65M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 249.25K। CULT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 46.88B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 99999999999.99998। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 14.19M

Milady Cult Coin-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00772251
$ 0.00772251$ 0.00772251

$ 0
$ 0$ 0

+0.76%

+14.16%

+9.86%

+9.86%

Milady Cult Coin (CULT) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Milady Cult Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Milady Cult Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Milady Cult Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Milady Cult Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+14.16%
30 দিন$ 0-3.25%
60 দিন$ 0-5.16%
90 দিন$ 0--

Milady Cult Coin এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Milady Cult Coin (CULT) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, CULT এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Milady Cult Coin (CULT) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Milady Cult Coin এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Milady Cult Coin সম্পর্কে

Milady Cult Coin-এর বর্তমান দাম কত?

Milady Cult Coin Tk দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 14.16% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।

CULT-এর মার্কেট ক্যাপ এবং র‍্যাঙ্ক কত?

CULT-এর মার্কেট ক্যাপ Tk817927588.72093014144000 হওয়ায় এটি বিশ্বের #1396 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিবেশে এর উপস্থিতি প্রদর্শন করছে।

Milady Cult Coin-এর প্রতিদিন কত ট্রেডিং ভলিউম হয়?

গত ২৪ ঘন্টায় এটি Tk-- ভলিউম রেকর্ড করেছে, যা ট্রেডারদের মধ্যে জোরালো আগ্রহ এবং গভীর তরলতার পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে।

CULT-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

উন্মুক্ত বাজারে 46877276461.832306 টোকেন প্রচলিত রয়েছে।

গত ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

Milady Cult Coin Tk এবং Tk মধ্যে ওঠানামা করেছে, যা দৈনিক অস্থিরতা প্রদর্শন করছে।

Milady Cult Coin-এর ATH-এর সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk0.9498494174580286848000 হওয়ায় এটি দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার একটি মানদণ্ড প্রদান করছে।

CULT-এর দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সরবরাহের যান্ত্রিকতা, Meme,Ethereum Ecosystem,Airdropped Tokens by NFT Projects,4chan-Themed ক্যাটাগরির মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের উন্নয়নের গতিবেগ।

CULT বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে?

উচ্চ ভলিউমের সময়কালে তরলতা বৃদ্ধি পায় এবং স্প্রেড আরও সঙ্কুচিত হয়। কম ভলিউমের সময়কালে গভীরতা কম থাকায় দামের ওঠানামা আরও অস্থির হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Milady Cult Coin সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:20:27 (UTC+8)

Milady Cult Coin (CULT) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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হট

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