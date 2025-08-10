Miidas প্রাইস (MIIDAS)
Miidas(MIIDAS) বর্তমানে 0.00002227USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। MIIDAS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MIIDAS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MIIDAS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Miidas থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Miidas থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000008338 ছিল।
গত 60 দিনে, Miidas থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000049175 ছিল।
গত 90 দিনে, Miidas থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00001654893059602804 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.78%
|30 দিন
|$ -0.0000008338
|-3.74%
|60 দিন
|$ -0.0000049175
|-22.08%
|90 দিন
|$ -0.00001654893059602804
|-42.63%
Miidas এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.35%
-1.78%
+13.40%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Miidas is the world's first non-fungible token (NFT) marketplace, launchpad and staking pool for both digital and physical assets. Miidas is also a start-up project that backed by Bitgert Brise blockchain, we are the largest NFT marketplace in the Brise chain and holding a track record of $300k traded volume in June 2022. $Miidas token holder can enjoy special deals and free of charge services including to mint / trade / stake NFTs.
Miidas (MIIDAS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MIIDASটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 MIIDAS থেকে VND
₫0.58603505
|1 MIIDAS থেকে AUD
A$0.0000340731
|1 MIIDAS থেকে GBP
￡0.0000164798
|1 MIIDAS থেকে EUR
€0.0000189295
|1 MIIDAS থেকে USD
$0.00002227
|1 MIIDAS থেকে MYR
RM0.0000944248
|1 MIIDAS থেকে TRY
₺0.0009083933
|1 MIIDAS থেকে JPY
¥0.00327369
|1 MIIDAS থেকে ARS
ARS$0.029496615
|1 MIIDAS থেকে RUB
₽0.0017755871
|1 MIIDAS থেকে INR
₹0.0019535244
|1 MIIDAS থেকে IDR
Rp0.3591934981
|1 MIIDAS থেকে KRW
₩0.0309303576
|1 MIIDAS থেকে PHP
₱0.0012638225
|1 MIIDAS থেকে EGP
￡E.0.0010727459
|1 MIIDAS থেকে BRL
R$0.0001209261
|1 MIIDAS থেকে CAD
C$0.0000305099
|1 MIIDAS থেকে BDT
৳0.0027022418
|1 MIIDAS থেকে NGN
₦0.0341040553
|1 MIIDAS থেকে UAH
₴0.0009199737
|1 MIIDAS থেকে VES
Bs0.00285056
|1 MIIDAS থেকে CLP
$0.02157963
|1 MIIDAS থেকে PKR
Rs0.0063104272
|1 MIIDAS থেকে KZT
₸0.0120182282
|1 MIIDAS থেকে THB
฿0.0007130854
|1 MIIDAS থেকে TWD
NT$0.000665873
|1 MIIDAS থেকে AED
د.إ0.0000817309
|1 MIIDAS থেকে CHF
Fr0.000017816
|1 MIIDAS থেকে HKD
HK$0.0001745968
|1 MIIDAS থেকে MAD
.د.م0.0002013208
|1 MIIDAS থেকে MXN
$0.0004135539
|1 MIIDAS থেকে PLN
zł0.0000810628
|1 MIIDAS থেকে RON
лв0.0000968745
|1 MIIDAS থেকে SEK
kr0.0002131239
|1 MIIDAS থেকে BGN
лв0.0000371909
|1 MIIDAS থেকে HUF
Ft0.0075566564
|1 MIIDAS থেকে CZK
Kč0.0004672246
|1 MIIDAS থেকে KWD
د.ك0.00000674781
|1 MIIDAS থেকে ILS
₪0.0000763861