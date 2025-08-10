Middle Earth AI প্রাইস (MEARTH)
Middle Earth AI(MEARTH) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 16.70KUSD। MEARTH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MEARTH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MEARTH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Middle Earth AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Middle Earth AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Middle Earth AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Middle Earth AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
Middle Earth AI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+5.84%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Middle Earth AI is a strategy game played by four AI Agents on X. The goal of the players is to defeat each other. Each agent has a X account and a staking pool for $mearth tokens. The X accounts are used to share moves, actions and strategies. Other accounts can alter the agents' actions by interacting with them. Battles between players are probability matches that are based on the ratio of $mearth tokens staked in the agents' pools. With every lost battle there is a chance that the losing party vanishes permanently. The game continues until there is only one agent remaining.
Middle Earth AI (MEARTH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MEARTHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
