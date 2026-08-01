Midas Re7 Ethereum প্রাইস (MRE7ETH)
আজ Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH)-এর লাইভ প্রাইস $ 2,313.12, যা গত 24 ঘণ্টায় 14.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MRE7ETH থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি MRE7ETH-এর জন্য $ 2,313.12।
Midas Re7 Ethereum বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 11,082,442 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 4.79K MRE7ETH। গত 24 ঘণ্টায়, MRE7ETH এর ট্রেড হয়েছে $ 2,078.99 (নিম্ন) এবং $ 2,343.15 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 2,343.15 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 1,841.53।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MRE7ETH গত ঘণ্টায় +1.19% এবং গত 7 দিনে +21.49% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।
Midas Re7 Ethereum এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 11.08M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। MRE7ETH এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 4.79K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 4791.120229835018। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 11.08M।
+1.19%
+14.00%
+21.49%
+21.49%
আজকে, Midas Re7 Ethereum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +284.01 ছিল।
গত 30 দিনে, Midas Re7 Ethereum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +437.6226424800 ছিল।
গত 60 দিনে, Midas Re7 Ethereum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +772.2256282080 ছিল।
গত 90 দিনে, Midas Re7 Ethereum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001348787585 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +284.01
|+14.00%
|30 দিন
|$ +437.6226424800
|+18.92%
|60 দিন
|$ +772.2256282080
|+33.38%
|90 দিন
|$ -0.001348787585
|-0.00%
2040 সালে, Midas Re7 Ethereum এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Midas Re7 Ethereum-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
Midas Re7 Ethereum-এর মূল্য Tk284507.9753228568576000, গত ২৪ ঘন্টায় 13.99% পরিবর্তিত হয়েছে। এটি বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো বাজারে সর্বশেষ চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থা প্রতিফলিত করে।
MRE7ETH-এর কতগুলি অনন্য হোল্ডার রয়েছে?
অন-চেইন হোল্ডারের সংখ্যা --; এটি MRE7ETH-এর বিতরণ এবং সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতাকে ইঙ্গিত করে। হোল্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়ই নেটওয়ার্কের অংশগ্রহণ শক্তিশালী হওয়া বা দীর্ঘমেয়াদী আগ্রহ বৃদ্ধির সংকেত বলে বিবেচিত হয়।
Midas Re7 Ethereum তার নিজস্ব ব্লকচেইনে কতটা সক্রিয়?
---এর একটি টোকেন হিসেবে, এর কার্যকলাপ ওয়ালেট ইন্টারঅ্যাকশন, নেটওয়ার্ক ফি, স্টেকিং আচরণ এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। বৃদ্ধি পাওয়া কার্যকলাপ উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম বা উদ্ভিন্ন ইকোসিস্টেম উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।
MRE7ETH-এর মোট প্রচলিত সরবরাহ কত?
প্রচলিত সরবরাহ 4791.120229835018 এর কাছাকাছি; এটি টোকেনের স্বল্পতা এবং মূল্যায়নকে সরাসরি প্রভাবিত করে। সরবরাহের পরিবর্তন ইমিশন, বার্ন বা আনলক সময়সূচীর কারণে ঘটতে পারে।
Midas Re7 Ethereum-এর ২৪ ঘন্টার ভলিউম কত?
গত একদিনে Midas Re7 Ethereum-এর ট্রেডিং ভলিউম Tk-- হয়েছে, যা প্রদর্শন করে যে এই অ্যাসেট কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করা হচ্ছে এবং এর তরলতার গভীরতা কত।
MRE7ETH কীভাবে Optimism Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens প্রতিযোগীদের তুলনায় কাজ করছে?
Optimism Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens সেগমেন্টের অন্যান্য অ্যাসেটের তুলনায়, MRE7ETH-এর গতিশীলতা বাজারের মনোভাব, বিনিয়োগকারীদের গ্রহণযোগ্যতা এবং ---এর সাথে সম্পর্কিত অন-চেইন মেট্রিক্সের উপর নির্ভর করে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-01 01:12:00
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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।