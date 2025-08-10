MBTC সম্পর্কে আরও

Midas mBTC প্রাইস (MBTC)

Midas mBTC (MBTC) লাইভ প্রাইস চার্ট

$120,005
-0.10%1D
mexc
আজকে Midas mBTC (MBTC) এর প্রাইস

Midas mBTC(MBTC) বর্তমানে 120,005USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.42MUSD। MBTC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Midas mBTC এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.16%
Midas mBTC এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
20.15 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ MBTC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MBTC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Midas mBTC (MBTC) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Midas mBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -197.0345472634 ছিল।
গত 30 দিনে, Midas mBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +493.2445510000 ছিল।
গত 60 দিনে, Midas mBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +8,016.1179910000 ছিল।
গত 90 দিনে, Midas mBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +13,984.1340094 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -197.0345472634-0.16%
30 দিন$ +493.2445510000+0.41%
60 দিন$ +8,016.1179910000+6.68%
90 দিন$ +13,984.1340094+13.19%

Midas mBTC (MBTC) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Midas mBTC এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 119,722
$ 121,198
$ 126,368
+0.17%

-0.16%

+3.39%

Midas mBTC (MBTC) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 2.42M
--
20.15
Midas mBTC (MBTC) কী?

Internet Native Investing At Midas, our mission is to make investing work like the internet—accessible, global, and permissionless. We’re bringing institutional-grade assets to the open web, creating investment opportunities that are secure, compliant, and available to everyone. Website: https://midas.app/ Docs: https://docs.midas.app/ DefiLlama: https://defillama.com/protocol/midas-rwa#information Midas issues 3 tokens: mTBILL, mBASIS and mBTC

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Midas mBTC (MBTC) এর টোকেনোমিক্স

Midas mBTC (MBTC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MBTCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

MBTC থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 MBTC থেকে VND
3,157,931,575
1 MBTC থেকে AUD
A$183,607.65
1 MBTC থেকে GBP
88,803.7
1 MBTC থেকে EUR
102,004.25
1 MBTC থেকে USD
$120,005
1 MBTC থেকে MYR
RM508,821.2
1 MBTC থেকে TRY
4,880,603.35
1 MBTC থেকে JPY
¥17,640,735
1 MBTC থেকে ARS
ARS$158,946,622.5
1 MBTC থেকে RUB
9,599,199.95
1 MBTC থেকে INR
10,526,838.6
1 MBTC থেকে IDR
Rp1,935,564,245.15
1 MBTC থেকে KRW
166,672,544.4
1 MBTC থেকে PHP
6,810,283.75
1 MBTC থেকে EGP
￡E.5,825,042.7
1 MBTC থেকে BRL
R$651,627.15
1 MBTC থেকে CAD
C$164,406.85
1 MBTC থেকে BDT
14,561,406.7
1 MBTC থেকে NGN
183,774,456.95
1 MBTC থেকে UAH
4,957,406.55
1 MBTC থেকে VES
Bs15,360,640
1 MBTC থেকে CLP
$115,924,830
1 MBTC থেকে PKR
Rs34,004,616.8
1 MBTC থেকে KZT
64,761,898.3
1 MBTC থেকে THB
฿3,878,561.6
1 MBTC থেকে TWD
NT$3,588,149.5
1 MBTC থেকে AED
د.إ440,418.35
1 MBTC থেকে CHF
Fr96,004
1 MBTC থেকে HKD
HK$940,839.2
1 MBTC থেকে MAD
.د.م1,084,845.2
1 MBTC থেকে MXN
$2,228,492.85
1 MBTC থেকে PLN
436,818.2
1 MBTC থেকে RON
лв522,021.75
1 MBTC থেকে SEK
kr1,148,447.85
1 MBTC থেকে BGN
лв200,408.35
1 MBTC থেকে HUF
Ft40,720,096.6
1 MBTC থেকে CZK
2,517,704.9
1 MBTC থেকে KWD
د.ك36,601.525
1 MBTC থেকে ILS
411,617.15