Midas mBTC প্রাইস (MBTC)
Midas mBTC(MBTC) বর্তমানে 120,005USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.42MUSD। MBTC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Midas mBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -197.0345472634 ছিল।
গত 30 দিনে, Midas mBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +493.2445510000 ছিল।
গত 60 দিনে, Midas mBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +8,016.1179910000 ছিল।
গত 90 দিনে, Midas mBTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +13,984.1340094 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -197.0345472634
|-0.16%
|30 দিন
|$ +493.2445510000
|+0.41%
|60 দিন
|$ +8,016.1179910000
|+6.68%
|90 দিন
|$ +13,984.1340094
|+13.19%
Midas mBTC এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.17%
-0.16%
+3.39%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Internet Native Investing At Midas, our mission is to make investing work like the internet—accessible, global, and permissionless. We’re bringing institutional-grade assets to the open web, creating investment opportunities that are secure, compliant, and available to everyone. Website: https://midas.app/ Docs: https://docs.midas.app/ DefiLlama: https://defillama.com/protocol/midas-rwa#information Midas issues 3 tokens: mTBILL, mBASIS and mBTC
Midas mBTC (MBTC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MBTCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
