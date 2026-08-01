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Midas M1 USD Market Neutral-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.024 USD। MM1-USD-এর মার্কেট ক্যাপ 26,209,269 USD। MM1-USD-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Midas M1 USD Market Neutral-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.024 USD। MM1-USD-এর মার্কেট ক্যাপ 26,209,269 USD। MM1-USD-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

MM1-USD সম্পর্কে আরও

MM1-USD প্রাইসের তথ্য

MM1-USD কী

MM1-USD অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

MM1-USD টোকেনোমিক্স

MM1-USD প্রাইস পূর্বাভাস

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Midas M1 USD Market Neutral প্রাইস (MM1-USD)

তালিকাভুক্ত নয়

1 MM1-USD থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.024
$1.024$1.024
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:18:53 (UTC+8)

Midas M1 USD Market Neutral-এর আজকের প্রাইস

আজ Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.024, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.08% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MM1-USD থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি MM1-USD-এর জন্য $ 1.024

Midas M1 USD Market Neutral বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 26,209,269 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 25.61M MM1-USD। গত 24 ঘণ্টায়, MM1-USD এর ট্রেড হয়েছে $ 1.023 (নিম্ন) এবং $ 1.024 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.024 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 1.018

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MM1-USD গত ঘণ্টায় +0.08% এবং গত 7 দিনে +0.08% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।

Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) এর মার্কেট তথ্য

$ 26.21M
$ 26.21M$ 26.21M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 26.21M
$ 26.21M$ 26.21M

25.61M
25.61M 25.61M

25,607,061.40859359
25,607,061.40859359 25,607,061.40859359

Midas M1 USD Market Neutral এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 26.21M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। MM1-USD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 25.61M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 25607061.40859359। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 26.21M

Midas M1 USD Market Neutral-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 1.023
$ 1.023$ 1.023
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.024
$ 1.024$ 1.024
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 1.024
$ 1.024$ 1.024

$ 1.024
$ 1.024$ 1.024

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

+0.08%

+0.08%

+0.08%

+0.08%

Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Midas M1 USD Market Neutral থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00078478 ছিল।
গত 30 দিনে, Midas M1 USD Market Neutral থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0053466112 ছিল।
গত 60 দিনে, Midas M1 USD Market Neutral থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Midas M1 USD Market Neutral থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00048276 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00078478+0.08%
30 দিন$ +0.0053466112+0.52%
60 দিন$ 0--
90 দিন$ +0.00048276+0.00%

Midas M1 USD Market Neutral এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, MM1-USD এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Midas M1 USD Market Neutral এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Midas M1 USD Market Neutral এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? MM1-USD এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Midas M1 USD Market Neutral প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Ethereum EcosystemMidas Liquid Yield Tokens

Midas M1 USD Market Neutral সম্পর্কে

বর্তমানে Midas M1 USD Market Neutral কী ট্রেড করছে?

বর্তমান দাম: Tk125.94943916900352000, গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন 0.07%।

MM1-USD কি প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহ আকর্ষণ করছে?

প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়া ট্রেডিং ভলিউম (Tk--), স্থিতিশীল তরলতা এবং তার সমকক্ষ Ethereum Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens প্রতিযোগীদের তুলনায় দীর্ঘমেয়াদী দামের পারফরম্যান্স থেকে অনুমান করা যেতে পারে।

Midas M1 USD Market Neutral বাজার কতটা তরল?

--/100 তরলতা স্কোর বাজারে শক্তিশালী গভীরতা ইঙ্গিত করে, যা বড় অর্ডার এক্সচেঞ্জগুলিতে দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে সক্ষম করে।

MM1-USD সম্পর্কে প্রচলিত সরবরাহ কী ইঙ্গিত দেয়?

25607061.40859359 টোকেন সহ, সরবরাহের গতিবিধি দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহ বা বিতরণের চক্রের সময়।

Midas M1 USD Market Neutral এর ঐতিহাসিক শীর্ষের সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর ATH Tk125.94943916900352000 এবং ATL Tk125.21145417387264000 প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে।

আজ Midas M1 USD Market Neutral কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

এটি দৈনিক ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা প্রাতিষ্ঠানিকদের জন্য প্রবেশ কৌশল মূল্যায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মেট্রিক।

-- প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

---এর স্থিতিশীলতা, স্কেলেবিলিটি এবং ডেভেলপার ইকোসিস্টেম বড় বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদী টেকসইতা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Midas M1 USD Market Neutral সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:18:53 (UTC+8)

Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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