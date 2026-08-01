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MicroStrategy Incorporated ST0x-এর আজকের লাইভ প্রাইস 110.91 USD। WTMSTR-এর মার্কেট ক্যাপ 27,402 USD। WTMSTR-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!MicroStrategy Incorporated ST0x-এর আজকের লাইভ প্রাইস 110.91 USD। WTMSTR-এর মার্কেট ক্যাপ 27,402 USD। WTMSTR-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WTMSTR সম্পর্কে আরও

WTMSTR প্রাইসের তথ্য

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MicroStrategy Incorporated ST0x প্রাইস (WTMSTR)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WTMSTR থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$112.28
$112.28$112.28
+0.06%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:17:53 (UTC+8)

MicroStrategy Incorporated ST0x-এর আজকের প্রাইস

আজ MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR)-এর লাইভ প্রাইস $ 110.91, যা গত 24 ঘণ্টায় 7.06% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WTMSTR থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WTMSTR-এর জন্য $ 110.91

MicroStrategy Incorporated ST0x বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 27,402 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 247.08 WTMSTR। গত 24 ঘণ্টায়, WTMSTR এর ট্রেড হয়েছে $ 103.28 (নিম্ন) এবং $ 115.25 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 233.29 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 81.59

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WTMSTR গত ঘণ্টায় -0.19% এবং গত 7 দিনে +13.08% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 8.52K-তে পৌঁছেছে।

MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR) এর মার্কেট তথ্য

$ 27.40K
$ 27.40K$ 27.40K

$ 8.52K
$ 8.52K$ 8.52K

$ 27.40K
$ 27.40K$ 27.40K

247.08
247.08 247.08

247.0787105364151
247.0787105364151 247.0787105364151

MicroStrategy Incorporated ST0x এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 27.40K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 8.52K। WTMSTR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 247.08 এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 247.0787105364151। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 27.40K

MicroStrategy Incorporated ST0x-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 103.28
$ 103.28$ 103.28
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 115.25
$ 115.25$ 115.25
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 103.28
$ 103.28$ 103.28

$ 115.25
$ 115.25$ 115.25

$ 233.29
$ 233.29$ 233.29

$ 81.59
$ 81.59$ 81.59

-0.19%

+7.06%

+13.08%

+13.08%

MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, MicroStrategy Incorporated ST0x থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +7.32 ছিল।
গত 30 দিনে, MicroStrategy Incorporated ST0x থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +8.4492790740 ছিল।
গত 60 দিনে, MicroStrategy Incorporated ST0x থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.3374769480 ছিল।
গত 90 দিনে, MicroStrategy Incorporated ST0x থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00382870207912 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +7.32+7.06%
30 দিন$ +8.4492790740+7.62%
60 দিন$ -0.3374769480-0.30%
90 দিন$ +0.00382870207912+0.00%

MicroStrategy Incorporated ST0x এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WTMSTR এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, MicroStrategy Incorporated ST0x এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে MicroStrategy Incorporated ST0x এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? WTMSTR এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, MicroStrategy Incorporated ST0x প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Base EcosystemReal World Assets (RWA)ST0x Ecosystem

MicroStrategy Incorporated ST0x সম্পর্কে

বর্তমানে MicroStrategy Incorporated ST0x-এর মূল্য কত?

MicroStrategy Incorporated ST0x বর্তমানে Tk13641.6526349943168000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 7.06%। এই লাইভ দামটি সত্যিকারের সময়ের বাজারের ক্রিয়াকলাপ এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাবের একটি ঝলক দেয়।

আজ WTMSTR উপরে নাকি নিচে যাচ্ছে?

WTMSTR গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে, যা বাজার সাম্প্রতিক খবর, ট্রেডিং ভলিউম এবং Tokenized Assets,Tokenized Stock,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,ST0x Ecosystem ইকোসিস্টেমের উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।

আজ MicroStrategy Incorporated ST0x কতটা জনপ্রিয়?

োকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা দেখায় কতজন ট্রেডার সক্রিয়ভাবে WTMSTR কিনছে বা বিক্রি করছে।

MicroStrategy Incorporated ST0x অন্যান্য ক্রিপ্টো অ্যাসেট থেকে কীভাবে আলাদা?

Tokenized Assets,Tokenized Stock,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,ST0x Ecosystem ক্যাটাগরির অংশ এবং -- নেটওয়ার্কে নির্মিত, WTMSTR তার ইকোসিস্টেমে একটি নির্দিষ্ট উপযোগিতা এবং ভূমিকা প্রদান করে, যা পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স বা অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

বাজারে কতটা WTMSTR রয়েছে?

আজ প্রচলিত টোকেনের সংখ্যা হল 247.0787105364151, যা টোকেনের স্বল্পতা এবং সামগ্রিক বাজার মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করে।

MicroStrategy Incorporated ST0x-এর সর্বকালের উচ্চ ও নিম্ন দাম কত?

টোকেনটির সর্বোচ্চ রেকর্ড করা দাম (ATH) হল Tk28694.0865856804992000, আর সর্বনিম্ন পয়েন্ট (ATL) হল Tk10035.3659587880832000, যা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের দামের চক্র মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: MicroStrategy Incorporated ST0x সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:17:53 (UTC+8)

MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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