MBTC সম্পর্কে আরও

MBTC প্রাইসের তথ্য

MBTC অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

MBTC টোকেনোমিক্স

MBTC প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Micro Bitcoin Finance লোগো

Micro Bitcoin Finance প্রাইস (MBTC)

তালিকাভুক্ত নয়

Micro Bitcoin Finance (MBTC) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1.87
$1.87$1.87
-0.50%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Micro Bitcoin Finance (MBTC) এর প্রাইস

Micro Bitcoin Finance(MBTC) বর্তমানে 1.87USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। MBTC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Micro Bitcoin Finance এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 5.79 USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.56%
Micro Bitcoin Finance এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
0.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ MBTC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MBTC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Micro Bitcoin Finance (MBTC) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Micro Bitcoin Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.010663715497499 ছিল।
গত 30 দিনে, Micro Bitcoin Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4539142630 ছিল।
গত 60 দিনে, Micro Bitcoin Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3925689130 ছিল।
গত 90 দিনে, Micro Bitcoin Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2777238840160458 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.010663715497499-0.56%
30 দিন$ +0.4539142630+24.27%
60 দিন$ +0.3925689130+20.99%
90 দিন$ +0.2777238840160458+17.44%

Micro Bitcoin Finance (MBTC) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Micro Bitcoin Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 1.85
$ 1.85$ 1.85

$ 1.88
$ 1.88$ 1.88

$ 3,803.99
$ 3,803.99$ 3,803.99

+0.43%

-0.56%

+7.54%

Micro Bitcoin Finance (MBTC) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.79
$ 5.79$ 5.79

0.00
0.00 0.00

Micro Bitcoin Finance (MBTC) কী?

The Micro Bitcoin mBTC is frictionless mining generation mBTC hard-coded on its smart contract to use as future store of value currency. mBTC is a community driven, fair launched DeFi Token. Two simple functions occur during each trade: Reflection, LP Acquisition.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Micro Bitcoin Finance (MBTC) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Micro Bitcoin Finance (MBTC) এর টোকেনোমিক্স

Micro Bitcoin Finance (MBTC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MBTCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Micro Bitcoin Finance (MBTC) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

MBTC থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 MBTC থেকে VND
49,209.05
1 MBTC থেকে AUD
A$2.8611
1 MBTC থেকে GBP
1.3838
1 MBTC থেকে EUR
1.5895
1 MBTC থেকে USD
$1.87
1 MBTC থেকে MYR
RM7.9288
1 MBTC থেকে TRY
76.2773
1 MBTC থেকে JPY
¥274.89
1 MBTC থেকে ARS
ARS$2,476.815
1 MBTC থেকে RUB
149.0951
1 MBTC থেকে INR
164.0364
1 MBTC থেকে IDR
Rp30,161.2861
1 MBTC থেকে KRW
2,597.2056
1 MBTC থেকে PHP
106.1225
1 MBTC থেকে EGP
￡E.90.0779
1 MBTC থেকে BRL
R$10.1541
1 MBTC থেকে CAD
C$2.5619
1 MBTC থেকে BDT
226.9058
1 MBTC থেকে NGN
2,863.6993
1 MBTC থেকে UAH
77.2497
1 MBTC থেকে VES
Bs239.36
1 MBTC থেকে CLP
$1,812.03
1 MBTC থেকে PKR
Rs529.8832
1 MBTC থেকে KZT
1,009.1642
1 MBTC থেকে THB
฿59.8774
1 MBTC থেকে TWD
NT$55.913
1 MBTC থেকে AED
د.إ6.8629
1 MBTC থেকে CHF
Fr1.496
1 MBTC থেকে HKD
HK$14.6608
1 MBTC থেকে MAD
.د.م16.9048
1 MBTC থেকে MXN
$34.7259
1 MBTC থেকে PLN
6.8068
1 MBTC থেকে RON
лв8.1345
1 MBTC থেকে SEK
kr17.8959
1 MBTC থেকে BGN
лв3.1229
1 MBTC থেকে HUF
Ft634.5284
1 MBTC থেকে CZK
39.2326
1 MBTC থেকে KWD
د.ك0.56661
1 MBTC থেকে ILS
6.4141