Micro Bitcoin Finance প্রাইস (MBTC)
Micro Bitcoin Finance(MBTC) বর্তমানে 1.87USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। MBTC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Micro Bitcoin Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.010663715497499 ছিল।
গত 30 দিনে, Micro Bitcoin Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4539142630 ছিল।
গত 60 দিনে, Micro Bitcoin Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3925689130 ছিল।
গত 90 দিনে, Micro Bitcoin Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2777238840160458 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.010663715497499
|-0.56%
|30 দিন
|$ +0.4539142630
|+24.27%
|60 দিন
|$ +0.3925689130
|+20.99%
|90 দিন
|$ +0.2777238840160458
|+17.44%
Micro Bitcoin Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.43%
-0.56%
+7.54%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Micro Bitcoin mBTC is frictionless mining generation mBTC hard-coded on its smart contract to use as future store of value currency. mBTC is a community driven, fair launched DeFi Token. Two simple functions occur during each trade: Reflection, LP Acquisition.
Micro Bitcoin Finance (MBTC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MBTCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
