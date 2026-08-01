Mexican Peso প্রাইস (WMXN)
আজ Mexican Peso (WMXN)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.058185, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.27% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WMXN থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WMXN-এর জন্য $ 0.058185।
Mexican Peso বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 56,369 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 968.79K WMXN। গত 24 ঘণ্টায়, WMXN এর ট্রেড হয়েছে $ 0.058127 (নিম্ন) এবং $ 0.058565 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.099447 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.05439।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WMXN গত ঘণ্টায় -0.59% এবং গত 7 দিনে +0.56% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 730.10-তে পৌঁছেছে।
Mexican Peso এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 56.37K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 730.10। WMXN এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 968.79K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 968788.6930900001। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 56.37K।
-0.59%
-0.27%
+0.56%
+0.56%
আজকে, Mexican Peso থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000159167892075492 ছিল।
গত 30 দিনে, Mexican Peso থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003609099 ছিল।
গত 60 দিনে, Mexican Peso থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003615441 ছিল।
গত 90 দিনে, Mexican Peso থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000000028139146665 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000159167892075492
|-0.27%
|30 দিন
|$ +0.0003609099
|+0.62%
|60 দিন
|$ -0.0003615441
|-0.62%
|90 দিন
|$ +0.000000028139146665
|+0.00%
2040 সালে, Mexican Peso এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Mexican Peso-এর বাস্তব দাম কত?
Mexican Peso Tk7.15660949028170880000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় -0.27% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই রিয়েল-টাইম তথ্য একাধিক স্পট মার্কেট থেকে সংগৃহীত ডেটা মিলিয়ে প্রতিফলিত হয়।
WMXN-এর আজকের অস্থিরতা কত?
WMXN-এর গত ২৪ ঘন্টার মধ্যে দামের অস্থিরতা --%। উচ্চ অস্থিরতা দ্রুত দামের পরিবর্তন দেখায়, আর নিম্ন অস্থিরতা স্থিতিশীলতার ইঙ্গিত দেয়।
Mexican Peso-এর ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং রেঞ্জ কত?
টোকেনটি Tk7.14947563532877696000 (নিম্ন) থেকে Tk7.20334853997333120000 (উচ্চ) পর্যন্ত ওঠানামা করেছে। ট্রেডাররা এটি দৈনিক গতিবিধি এবং বাজারের শক্তি মূল্যায়নে প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন।
WMXN কত ট্রেডিং ভলিউম তৈরি করেছে?
গত ২৪ ঘন্টায়, WMXN Tk-- ট্রেডিং কার্যকলাপ সংগ্রহ করেছে, যা বাজার এই অ্যাসেটের সঙ্গে কতটা সক্রিয়ভাবে জড়িত তা দেখায়।
বর্তমান দাম এর এটিএইচ এবং এটিএলের সঙ্গে তুলনা করলে কেমন?
সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk12.23173230179677056000, আর সর্বকালীন নিম্নতম দাম Tk6.6898339808614272000। বর্তমান দাম এই স্তরগুলোর সঙ্গে তুলনা করে ট্রেডাররা দীর্ঘমেয়াদী চক্র বুঝতে পারে।
Mexican Peso-এর বাজারের তরলতা কতটা শক্তিশালী?
তরলতার শক্তি --/১০০ রেটিং পাওয়া গেছে, যা অর্ডার বুকের গভীরতা এবং সক্রিয় ট্রেডিং সেশনে সহজে কার্যকর হওয়ার সুবিধা দেখায়।
WMXN অন্যান্য Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Celo Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,World Chain Ecosystem,HyperEVM Ecosystem টোকেনের সঙ্গে তুলনা করলে কেমন?
Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Celo Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,World Chain Ecosystem,HyperEVM Ecosystem ক্যাটাগরিতে, WMXN প্রতিযোগিতামূলক পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে, যা Tk-- তরলতা এবং ট্রেডারদের চলমান আগ্রহ দ্বারা সমর্থিত।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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