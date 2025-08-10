mevETH প্রাইস (MEVETH)
mevETH(MEVETH) বর্তমানে 1,920.89USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 111.18KUSD। MEVETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MEVETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MEVETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, mevETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, mevETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -462.5806620620 ছিল।
গত 60 দিনে, mevETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -632.8521934420 ছিল।
গত 90 দিনে, mevETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -462.5806620620
|-24.08%
|60 দিন
|$ -632.8521934420
|-32.94%
|90 দিন
|$ 0
|--
mevETH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
-7.67%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
MEV protocol serves as a sophisticated platform for Liquid Staking Receipt (LSR) management, designed to optimize Ethereum value through efficient staking and reward distribution. This contract leverages multiple core modules to achieve its objectives, including admin control, staking management, share vault updates, ERC4626 integration, withdrawal queues and omni-chain tokens.
mevETH (MEVETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MEVETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 MEVETH থেকে VND
₫50,548,220.35
|1 MEVETH থেকে AUD
A$2,938.9617
|1 MEVETH থেকে GBP
￡1,421.4586
|1 MEVETH থেকে EUR
€1,632.7565
|1 MEVETH থেকে USD
$1,920.89
|1 MEVETH থেকে MYR
RM8,144.5736
|1 MEVETH থেকে TRY
₺78,122.5963
|1 MEVETH থেকে JPY
¥282,370.83
|1 MEVETH থেকে ARS
ARS$2,544,218.805
|1 MEVETH থেকে RUB
₽153,651.9911
|1 MEVETH থেকে INR
₹168,500.4708
|1 MEVETH থেকে IDR
Rp30,982,092.4367
|1 MEVETH থেকে KRW
₩2,667,885.7032
|1 MEVETH থেকে PHP
₱109,010.5075
|1 MEVETH থেকে EGP
￡E.93,240.0006
|1 MEVETH থেকে BRL
R$10,430.4327
|1 MEVETH থেকে CAD
C$2,631.6193
|1 MEVETH থেকে BDT
৳233,080.7926
|1 MEVETH থেকে NGN
₦2,941,631.7371
|1 MEVETH থেকে UAH
₴79,351.9659
|1 MEVETH থেকে VES
Bs245,873.92
|1 MEVETH থেকে CLP
$1,855,579.74
|1 MEVETH থেকে PKR
Rs544,303.3904
|1 MEVETH থেকে KZT
₸1,036,627.4974
|1 MEVETH থেকে THB
฿62,083.1648
|1 MEVETH থেকে TWD
NT$57,434.611
|1 MEVETH থেকে AED
د.إ7,049.6663
|1 MEVETH থেকে CHF
Fr1,536.712
|1 MEVETH থেকে HKD
HK$15,059.7776
|1 MEVETH থেকে MAD
.د.م17,364.8456
|1 MEVETH থেকে MXN
$35,670.9273
|1 MEVETH থেকে PLN
zł6,992.0396
|1 MEVETH থেকে RON
лв8,355.8715
|1 MEVETH থেকে SEK
kr18,382.9173
|1 MEVETH থেকে BGN
лв3,207.8863
|1 MEVETH থেকে HUF
Ft651,796.3948
|1 MEVETH থেকে CZK
Kč40,300.2722
|1 MEVETH থেকে KWD
د.ك585.87145
|1 MEVETH থেকে ILS
₪6,588.6527