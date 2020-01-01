Meupass (MPS) এর টোকেনোমিক্স

Meupass (MPS) এর টোকেনোমিক্স

Meupass (MPS) সম্পর্কে প্রধান ইনসাইট আবিষ্কার করুন, যার মধ্যে রয়েছে এর টোকেন সরবরাহ, বণ্টন মডেল এবং রিয়েল-টাইম মার্কেট ডেটা।
Meupass (MPS) এর তথ্য

Meupass is an innovative platform designed to revolutionize the event and gastronomy sectors by offering technological solutions for seamless event check-ins, restaurant tab openings, and QR code-based ordering, sending requests directly to the kitchen. Additionally, Meupass leverages blockchain technology to reward investors by distributing 10% of annual profits to MPS token holders. Our goal is to enhance efficiency for both users and businesses.

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট:
http://token.meupass.com
হোয়াইটপেপার:
https://meupass.gitbook.io/whitepaper/meupass-app-en

Meupass (MPS) এর টোকেনোমিক্স এবং প্রাইস বিশ্লেষণ

Meupass (MPS) এর মূল টোকেনোমিক্স এবং প্রাইসের ডেটা এক্সপ্লোর করুন, যার মধ্যে রয়েছে মার্কেট ক্যাপ, সরবরাহের বিবরণ, FDV এবং প্রাইস হিস্টরি। এক নজরে টোকেনের বর্তমান মূল্য এবং মার্কেট পজিশন বুঝুন।

মার্কেট ক্যাপ:
$ 289.46K
$ 289.46K$ 289.46K
মোট সরবরাহ:
$ 25.00M
$ 25.00M$ 25.00M
সার্কুলেটিং সরবরাহ:
$ 20.03M
$ 20.03M$ 20.03M
FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):
$ 361.22K
$ 361.22K$ 361.22K
সর্বকালের সর্বোচ্চ:
$ 0.04520831
$ 0.04520831$ 0.04520831
সর্বকালের সর্বনিম্ন:
$ 0.00850542
$ 0.00850542$ 0.00850542
বর্তমান প্রাইস:
$ 0.01441265
$ 0.01441265$ 0.01441265

Meupass (MPS) টোকেনোমিক্স: প্রধান মেট্রিকস ব্যাখ্যা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ

Meupass (MPS) এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য, স্থায়িত্ব এবং সম্ভাবনা বিশ্লেষণের জন্য এর টোকেনোমিক্স বোঝা অপরিহার্য।

মূল মেট্রিক্স এবং কীভাবে সেগুলো গণনা করা হয়:

মোট সরবরাহ:

সর্বাধিক সংখ্যক MPS টোকেন তৈরি করা হয়েছে বা তৈরি করা হবে।

সার্কুলেটিং সরবরাহ:

বর্তমানে মার্কেটে এবং জনসাধারণের হাতে থাকা টোকেনের সংখ্যা।

সর্বোচ্চ সরবরাহ:

মোট কতগুলো MPS টোকেন থাকতে পারে তার সর্বোচ্চ সীমা।

FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):

বর্তমান প্রাইস × সর্বোচ্চ সরবরাহ হিসাবে হিসাব করা হয়, যা টোকেনগুলো পুরোপুরি প্রচলনে থাকলে মোট মার্কেট ক্যাপের একটি অনুমান প্রদান করে।

মুদ্রাস্ফীতির হার:

নতুন টোকেন কত দ্রুত চালু করা হচ্ছে তা প্রতিফলিত করে, যা দুষ্প্রাপ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রাইস পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।

ট্রেডারদের জন্য এই মেট্রিকসগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উচ্চ সার্কুলেটিং সরবরাহ = অধিক লিকুইডিটি।

সীমিত সর্বোচ্চ সরবরাহ + কম মুদ্রাস্ফীতি = দীর্ঘমেয়াদী প্রাইস বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

স্বচ্ছ টোকেন বিতরণ = প্রজেক্টের উপর আরও ভালো আস্থা এবং কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি কম।

নিম্ন বর্তমান মার্কেট ক্যাপ সহ উচ্চ FDV = সম্ভাব্য অতিরিক্ত মূল্যায়নের ইঙ্গিত।

এখন যেহেতু আপনি MPS এর টোকেনোমিক্স বুঝতে পেরেছেন, MPSটোকেনের লাইভ প্রাইস এক্সপ্লোর করুন!

MPS এর প্রাইস প্রেডিকশন

জানতে চান কোথায় MPS এগিয়ে যাচ্ছে? আমাদের MPS প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠাটি মার্কেটের মনোভাব, ঐতিহাসিক ট্রেন্ড এবং প্রযুক্তিগত সূচকগুলোকে একত্রিত করে একটি ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

ডিসক্লেইমার

এই পৃষ্ঠার টোকেনোমিক্স ডেটা তৃতীয় পক্ষের উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। MEXC এর নির্ভুলতার গ্যারান্টি দেয় না। বিনিয়োগ করার আগে অনুগ্রহ করে গভীর গবেষণা করুন।