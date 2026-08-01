Meter Governance প্রাইস (MTRG)
আজ Meter Governance (MTRG)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01272425, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.34% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MTRG থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি MTRG-এর জন্য $ 0.01272425।
Meter Governance বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 488,720 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 38.41M MTRG। গত 24 ঘণ্টায়, MTRG এর ট্রেড হয়েছে $ 0.01268423 (নিম্ন) এবং $ 0.0129317 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 16.47 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00917351।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MTRG গত ঘণ্টায় +0.31% এবং গত 7 দিনে -3.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 6.89K-তে পৌঁছেছে।
Meter Governance এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 488.72K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 6.89K। MTRG এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 38.41M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 54318088.46267576। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 691.16K।
+0.31%
-1.34%
-3.00%
-3.00%
আজকে, Meter Governance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00017307251690806 ছিল।
গত 30 দিনে, Meter Governance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0012223194 ছিল।
গত 60 দিনে, Meter Governance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0042960389 ছিল।
গত 90 দিনে, Meter Governance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000000000280712914 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00017307251690806
|-1.34%
|30 দিন
|$ -0.0012223194
|-9.60%
|60 দিন
|$ -0.0042960389
|-33.76%
|90 দিন
|$ +0.000000000280712914
|+0.00%
2040 সালে, Meter Governance এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Meter Governance-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?
Meter Governance-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk1.5650509290490166400000 যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।
MTRG-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?
MTRG-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।
Meter Governance-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?
গত ২৪ ঘণ্টায়, Meter Governance-এর দামের পরিবর্তন -1.34% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।
Meter Governance-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?
গত একদিনের মধ্যে, Meter Governance-এর দাম Tk1.5601285691314936704000 থেকে Tk1.590566760255666816000 পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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