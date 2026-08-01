Meteor Coin প্রাইস (MTO)
আজ Meteor Coin (MTO)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00488339, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.16% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MTO থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি MTO-এর জন্য $ 0.00488339।
Meteor Coin বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 488,242 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 100.00M MTO। গত 24 ঘণ্টায়, MTO এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00487562 (নিম্ন) এবং $ 0.00489899 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.01777601 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MTO গত ঘণ্টায় -0.17% এবং গত 7 দিনে +0.04% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 47.78K-তে পৌঁছেছে।
Meteor Coin এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 488.24K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 47.78K। MTO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 100.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 488.24K।
-0.17%
-0.16%
+0.04%
+0.04%
আজকে, Meteor Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Meteor Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0011773853 ছিল।
গত 60 দিনে, Meteor Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0034324757 ছিল।
গত 90 দিনে, Meteor Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000000022815999945 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.16%
|30 দিন
|$ +0.0011773853
|+24.11%
|60 দিন
|$ -0.0034324757
|-70.28%
|90 দিন
|$ -0.0000000022815999945
|-0.00%
2040 সালে, Meteor Coin এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Meteor Coin-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?
Meteor Coin-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk0.6006447575620313472000 যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।
MTO-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?
MTO-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।
Meteor Coin-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?
গত ২৪ ঘণ্টায়, Meteor Coin-এর দামের পরিবর্তন -0.16% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।
Meteor Coin-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?
গত একদিনের মধ্যে, Meteor Coin-এর দাম Tk0.5996890669933368576000 থেকে Tk0.6025635185493716352000 পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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