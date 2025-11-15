বিনিময়DEX+
Meso Finance-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00396688 USD। MESO-এর মার্কেট ক্যাপ 150,201 USD। MESO থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

$0.00397705
USD
Meso Finance (MESO) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 01:10:29 (UTC+8)

Meso Finance-এর আজকের প্রাইস

আজ Meso Finance (MESO)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00396688, যা গত 24 ঘণ্টায় 7.73% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MESO থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি MESO-এর জন্য $ 0.00396688

Meso Finance বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 150,201 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 37.86M MESO। গত 24 ঘণ্টায়, MESO এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00362701 (নিম্ন) এবং $ 0.00398822 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.01036063 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00328526

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MESO গত ঘণ্টায় +0.56% এবং গত 7 দিনে +19.85% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Meso Finance (MESO) এর মার্কেট তথ্য

$ 150.20K
$ 150.20K

--
--

$ 3.97M
$ 3.97M

37.86M
37.86M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Meso Finance এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 150.20K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। MESO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 37.86M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 3.97M

Meso Finance-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00362701
$ 0.00362701
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00398822
$ 0.00398822
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00362701
$ 0.00362701

$ 0.00398822
$ 0.00398822

$ 0.01036063
$ 0.01036063

$ 0.00328526
$ 0.00328526

+0.56%

+7.73%

+19.85%

+19.85%

Meso Finance (MESO) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Meso Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00028477 ছিল।
গত 30 দিনে, Meso Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008883530 ছিল।
গত 60 দিনে, Meso Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0012428766 ছিল।
গত 90 দিনে, Meso Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.002146480695832316 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00028477+7.73%
30 দিন$ -0.0008883530-22.39%
60 দিন$ -0.0012428766-31.33%
90 দিন$ -0.002146480695832316-35.11%

Meso Finance এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Meso Finance (MESO) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, MESO এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Meso Finance (MESO) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Meso Finance এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

Meso Finance (MESO) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Meso Finance সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Meso Finance-এর মূল্য কত হবে?
যদি Meso Finance বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Meso Finance-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 01:10:29 (UTC+8)

Meso Finance সম্পর্কে আরও জানুন

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000000

$0.010285

$0.000000700

$0.004398

$0.000000632

$0.1205

