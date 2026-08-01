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Merck xStock-এর আজকের লাইভ প্রাইস 150.07 USD। MRKX-এর মার্কেট ক্যাপ 265,145 USD। MRKX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Merck xStock-এর আজকের লাইভ প্রাইস 150.07 USD। MRKX-এর মার্কেট ক্যাপ 265,145 USD। MRKX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

MRKX সম্পর্কে আরও

MRKX প্রাইসের তথ্য

MRKX কী

MRKX হোয়াইটপেপার

MRKX অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

MRKX টোকেনোমিক্স

MRKX প্রাইস পূর্বাভাস

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Merck xStock লোগো

Merck xStock প্রাইস (MRKX)

তালিকাভুক্ত নয়

1 MRKX থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$150.06
$150.06$150.06
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Merck xStock (MRKX) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:12:27 (UTC+8)

Merck xStock-এর আজকের প্রাইস

আজ Merck xStock (MRKX)-এর লাইভ প্রাইস $ 150.07, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.21% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MRKX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি MRKX-এর জন্য $ 150.07

Merck xStock বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 265,145 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.77K MRKX। গত 24 ঘণ্টায়, MRKX এর ট্রেড হয়েছে $ 147.18 (নিম্ন) এবং $ 156.11 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 156.11 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 94.56

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MRKX গত ঘণ্টায় -0.00% এবং গত 7 দিনে +16.12% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 3.50K-তে পৌঁছেছে।

Merck xStock (MRKX) এর মার্কেট তথ্য

$ 265.15K
$ 265.15K$ 265.15K

$ 3.50K
$ 3.50K$ 3.50K

$ 135.01M
$ 135.01M$ 135.01M

1.77K
1.77K 1.77K

899,646.1307522864
899,646.1307522864 899,646.1307522864

Merck xStock এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 265.15K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 3.50K। MRKX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.77K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 899646.1307522864। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 135.01M

Merck xStock-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 147.18
$ 147.18$ 147.18
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 156.11
$ 156.11$ 156.11
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 147.18
$ 147.18$ 147.18

$ 156.11
$ 156.11$ 156.11

$ 156.11
$ 156.11$ 156.11

$ 94.56
$ 94.56$ 94.56

-0.00%

+0.21%

+16.12%

+16.12%

Merck xStock (MRKX) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Merck xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.310809 ছিল।
গত 30 দিনে, Merck xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +32.6533711320 ছিল।
গত 60 দিনে, Merck xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +48.7776122680 ছিল।
গত 90 দিনে, Merck xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00091469618481 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.310809+0.21%
30 দিন$ +32.6533711320+21.76%
60 দিন$ +48.7776122680+32.50%
90 দিন$ -0.00091469618481-0.00%

Merck xStock এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Merck xStock (MRKX) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, MRKX এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Merck xStock (MRKX) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Merck xStock এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Merck xStock এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? MRKX এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Merck xStock প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Merck xStock সম্পর্কে

Merck xStock-এর বর্তমান দাম কত?

Tk18458.2347032151936000 এ ট্রেডিং করছে, Merck xStock গত ২৪ ঘন্টায় 0.20% দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে।

টোকেন সরবরাহ কীভাবে MRKX-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: 1766.804236008479 টোকেন চলমান থাকায়, সীমিততা বা মুদ্রাস্ফীতি দীর্ঘমেয়াদে দামের আচরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

Merck xStock-এর মার্কেট ক্যাপ কত?

এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk32612171.92232952960000, বিশ্বের #4110 অবস্থানে এবং নেটওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতার পরিমাণ নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার ট্রেডিং কার্যকলাপ কী?

MRKX ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বর্তমান তরলতা এবং ব্যবহারকারীদের কার্যকলাপ প্রদর্শন করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী?

টি Tk18102.7719305604864000 থেকে Tk19201.1395983136128000 পর্যন্ত চলেছে, যা বিনিয়োগকারীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

Merck xStock কীভাবে Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Mantle Ecosystem,TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem ক্যাটাগরিতে ফিট করে?

একটি Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Mantle Ecosystem,TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem টোকেন হিসেবে, MRKX উপযোগিতা, সরবরাহ, গ্রহণযোগ্যতা এবং পারফরম্যান্সের প্রবণতার ভিত্তিতে অনুরূপ অ্যাসেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।

দীর্ঘমেয়াদী টোকেনোমিক্সের কোন প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণ?

ইমিশন, বার্ন, আনলক সময়সূচী এবং স্টেকিং পুরস্কার—যা প্রায়ই -- অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত—ভবিষ্যতে সরবরাহ এবং বাজারের আস্থা প্রভাবিত করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Merck xStock সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:12:27 (UTC+8)

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