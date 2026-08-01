Mento Swiss Franc প্রাইস (CHFM)
আজ Mento Swiss Franc (CHFM)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.22, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CHFM থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি CHFM-এর জন্য $ 1.22।
Mento Swiss Franc বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 86,231 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 70.78K CHFM। গত 24 ঘণ্টায়, CHFM এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.38 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.587826।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CHFM গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 707.67-তে পৌঁছেছে।
Mento Swiss Franc এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 86.23K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 707.67। CHFM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 70.78K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 70913.54296890828। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 86.23K।
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0.00%
0.00%
আজকে, Mento Swiss Franc থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Mento Swiss Franc থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0183816180 ছিল।
গত 60 দিনে, Mento Swiss Franc থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0234595020 ছিল।
গত 90 দিনে, Mento Swiss Franc থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0183816180
|-1.50%
|60 দিন
|$ -0.0234595020
|-1.92%
|90 দিন
|--
|--
2040 সালে, Mento Swiss Franc এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Mento Swiss Franc-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?
Mento Swiss Franc-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk150.0569490099456000 যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।
CHFM-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?
CHFM-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।
Mento Swiss Franc-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?
গত ২৪ ঘণ্টায়, Mento Swiss Franc-এর দামের পরিবর্তন --% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।
Mento Swiss Franc-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?
গত একদিনের মধ্যে, Mento Swiss Franc-এর দাম Tk0E-15 থেকে Tk0E-15 পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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