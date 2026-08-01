Mento South African Rand প্রাইস (ZARM)
আজ Mento South African Rand (ZARM)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.061794, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.02% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ZARM থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ZARM-এর জন্য $ 0.061794।
Mento South African Rand বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 50,324 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 814.38K ZARM। গত 24 ঘণ্টায়, ZARM এর ট্রেড হয়েছে $ 0.061785 (নিম্ন) এবং $ 0.061814 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.123526 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.02702969।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ZARM গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +0.69% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.61-তে পৌঁছেছে।
Mento South African Rand এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 50.32K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.61। ZARM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 814.38K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 814379.4936947487। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 50.32K।
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+0.02%
+0.69%
+0.69%
আজকে, Mento South African Rand থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Mento South African Rand থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0010894158 ছিল।
গত 60 দিনে, Mento South African Rand থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0011078366 ছিল।
গত 90 দিনে, Mento South African Rand থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.02%
|30 দিন
|$ +0.0010894158
|+1.76%
|60 দিন
|$ +0.0011078366
|+1.79%
|90 দিন
|--
|--
2040 সালে, Mento South African Rand এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজ Mento South African Rand-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?
Mento South African Rand-এর লাইভ দাম হলো Tk7.60050746485293312000, গত ২৪ ঘন্টায় এটি 0.01% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।
ZARM-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?
ZARM-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk7.59940048736023680000 থেকে Tk7.60296741483670272000 পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
Mento South African Rand-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?
গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।
ZARM বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?
াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে ZARM মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।
Mento South African Rand-এর মোট বাজার র্যাঙ্কিং এবং আকার কত?
Mento South African Rand-এর বাজার মূল্য Tk6189726.14916106752000 হওয়ায় এটি #6148 র্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।
ZARM-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?
টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।
Mento South African Rand-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?
এর ATH হলো Tk15.19338908475618048000, আর ATL হলো Tk3.3245842738398659712000, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
ZARM-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?
মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (814379.4936947487 টোকেন), Stablecoins,Celo Ecosystem-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|অন-চেইন ডেটা
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