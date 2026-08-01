Mento Philippine Peso প্রাইস (PHPM)
আজ Mento Philippine Peso (PHPM)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.0161901, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.13% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান PHPM থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি PHPM-এর জন্য $ 0.0161901।
Mento Philippine Peso বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 25,975 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.60M PHPM। গত 24 ঘণ্টায়, PHPM এর ট্রেড হয়েছে $ 0.01618994 (নিম্ন) এবং $ 0.01621917 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.02810175 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00810846।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, PHPM গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -0.87% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 35.85-তে পৌঁছেছে।
Mento Philippine Peso এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 25.98K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 35.85। PHPM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.60M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1604389.535864435। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 25.98K।
--
-0.12%
-0.87%
-0.87%
আজকে, Mento Philippine Peso থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Mento Philippine Peso থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000747335 ছিল।
গত 60 দিনে, Mento Philippine Peso থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003002016 ছিল।
গত 90 দিনে, Mento Philippine Peso থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.12%
|30 দিন
|$ -0.0000747335
|-0.46%
|60 দিন
|$ -0.0003002016
|-1.85%
|90 দিন
|--
|--
2040 সালে, Mento Philippine Peso এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Mento Philippine Peso-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?
Mento Philippine Peso-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk1.991341811611410048000 যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।
PHPM-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?
PHPM-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।
Mento Philippine Peso-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?
গত ২৪ ঘণ্টায়, Mento Philippine Peso-এর দামের পরিবর্তন -0.12% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।
Mento Philippine Peso-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?
গত একদিনের মধ্যে, Mento Philippine Peso-এর দাম Tk1.9913221320115398912000 থেকে Tk1.9949173489128191616000 পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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