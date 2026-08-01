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Mento Philippine Peso-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0161901 USD। PHPM-এর মার্কেট ক্যাপ 25,975 USD। PHPM-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Mento Philippine Peso-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0161901 USD। PHPM-এর মার্কেট ক্যাপ 25,975 USD। PHPM-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

PHPM সম্পর্কে আরও

PHPM প্রাইসের তথ্য

PHPM কী

PHPM অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

PHPM টোকেনোমিক্স

PHPM প্রাইস পূর্বাভাস

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Mento Philippine Peso প্রাইস (PHPM)

তালিকাভুক্ত নয়

1 PHPM থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.0161901
$0.0161901$0.0161901
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Mento Philippine Peso (PHPM) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:10:57 (UTC+8)

Mento Philippine Peso-এর আজকের প্রাইস

আজ Mento Philippine Peso (PHPM)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.0161901, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.13% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান PHPM থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি PHPM-এর জন্য $ 0.0161901

Mento Philippine Peso বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 25,975 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.60M PHPM। গত 24 ঘণ্টায়, PHPM এর ট্রেড হয়েছে $ 0.01618994 (নিম্ন) এবং $ 0.01621917 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.02810175 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00810846

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, PHPM গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -0.87% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 35.85-তে পৌঁছেছে।

Mento Philippine Peso (PHPM) এর মার্কেট তথ্য

$ 25.98K
$ 25.98K$ 25.98K

$ 35.85
$ 35.85$ 35.85

$ 25.98K
$ 25.98K$ 25.98K

1.60M
1.60M 1.60M

1,604,389.535864435
1,604,389.535864435 1,604,389.535864435

Mento Philippine Peso এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 25.98K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 35.85। PHPM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.60M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1604389.535864435। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 25.98K

Mento Philippine Peso-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.01618994
$ 0.01618994$ 0.01618994
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.01621917
$ 0.01621917$ 0.01621917
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.01618994
$ 0.01618994$ 0.01618994

$ 0.01621917
$ 0.01621917$ 0.01621917

$ 0.02810175
$ 0.02810175$ 0.02810175

$ 0.00810846
$ 0.00810846$ 0.00810846

--

-0.12%

-0.87%

-0.87%

Mento Philippine Peso (PHPM) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Mento Philippine Peso থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Mento Philippine Peso থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000747335 ছিল।
গত 60 দিনে, Mento Philippine Peso থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003002016 ছিল।
গত 90 দিনে, Mento Philippine Peso থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.12%
30 দিন$ -0.0000747335-0.46%
60 দিন$ -0.0003002016-1.85%
90 দিন----

Mento Philippine Peso এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Mento Philippine Peso (PHPM) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, PHPM এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Mento Philippine Peso (PHPM) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Mento Philippine Peso এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Mento Philippine Peso এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? PHPM এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Mento Philippine Peso প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Mento Philippine Peso (PHPM) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Algorithmic StablecoinCelo EcosystemCrypto-backed Stablecoin

Mento Philippine Peso সম্পর্কে

Mento Philippine Peso-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?

Mento Philippine Peso-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk1.991341811611410048000 যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।

PHPM-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?

PHPM-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।

Mento Philippine Peso-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?

গত ২৪ ঘণ্টায়, Mento Philippine Peso-এর দামের পরিবর্তন -0.12% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।

Mento Philippine Peso-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?

গত একদিনের মধ্যে, Mento Philippine Peso-এর দাম Tk1.9913221320115398912000 থেকে Tk1.9949173489128191616000 পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Mento Philippine Peso সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:10:57 (UTC+8)

Mento Philippine Peso (PHPM) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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