Mento Japanese Yen প্রাইস (JPYM)
আজ Mento Japanese Yen (JPYM)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00625839, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.03% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান JPYM থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি JPYM-এর জন্য $ 0.00625839।
Mento Japanese Yen বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 73,375 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 11.72M JPYM। গত 24 ঘণ্টায়, JPYM এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00625646 (নিম্ন) এবং $ 0.00625941 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00726235 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00388634।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, JPYM গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -1.63% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 2.04-তে পৌঁছেছে।
Mento Japanese Yen এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 73.38K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 2.04। JPYM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 11.72M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 11725224.59976947। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 73.38K।
--
+0.03%
-1.63%
-1.63%
আজকে, Mento Japanese Yen থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Mento Japanese Yen থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000996354 ছিল।
গত 60 দিনে, Mento Japanese Yen থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000510609 ছিল।
গত 90 দিনে, Mento Japanese Yen থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.03%
|30 দিন
|$ +0.0000996354
|+1.59%
|60 দিন
|$ +0.0000510609
|+0.82%
|90 দিন
|--
|--
2040 সালে, Mento Japanese Yen এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Mento Japanese Yen-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?
Mento Japanese Yen-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk0.7697663189461913472000 যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।
JPYM-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?
JPYM-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।
Mento Japanese Yen-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?
গত ২৪ ঘণ্টায়, Mento Japanese Yen-এর দামের পরিবর্তন 0.03% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।
Mento Japanese Yen-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?
গত একদিনের মধ্যে, Mento Japanese Yen-এর দাম Tk0.7695289337727575808000 থেকে Tk0.7698917763953635968000 পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|অন-চেইন ডেটা
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