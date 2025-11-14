বিনিময়DEX+
Memesis World-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01133386 USD। MEMS-এর মার্কেট ক্যাপ 5,893,605 USD। MEMS থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

Memesis World (MEMS) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 23:41:01 (UTC+8)

Memesis World-এর আজকের প্রাইস

আজ Memesis World (MEMS)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01133386, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MEMS থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি MEMS-এর জন্য $ 0.01133386

Memesis World বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 5,893,605 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 530.00M MEMS। গত 24 ঘণ্টায়, MEMS এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.01219792 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00798364

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MEMS গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Memesis World (MEMS) এর মার্কেট তথ্য

Memesis World এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 5.89M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। MEMS এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 530.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999999777.848888। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 11.33M

0.00%

0.00%

Memesis World (MEMS) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Memesis World থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Memesis World থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0047560956 ছিল।
গত 60 দিনে, Memesis World থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0010617582 ছিল।
গত 90 দিনে, Memesis World থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ +0.0047560956+41.96%
60 দিন$ +0.0010617582+9.37%
90 দিন$ 0--

Memesis World এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Memesis World (MEMS) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, MEMS এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Memesis World (MEMS) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Memesis World এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

2030 সালে 1 Memesis World-এর মূল্য কত হবে?
যদি Memesis World বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Memesis World-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
Memesis World (MEMS) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

