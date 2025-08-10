Memefi Toybox 404 প্রাইস (TOYBOX)
Memefi Toybox 404(TOYBOX) বর্তমানে 18.11USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। TOYBOX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TOYBOX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TOYBOX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Memefi Toybox 404 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.436583 ছিল।
গত 30 দিনে, Memefi Toybox 404 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +18.2249278710 ছিল।
গত 60 দিনে, Memefi Toybox 404 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +14.1171271210 ছিল।
গত 90 দিনে, Memefi Toybox 404 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.436583
|+2.47%
|30 দিন
|$ +18.2249278710
|+100.63%
|60 দিন
|$ +14.1171271210
|+77.95%
|90 দিন
|$ 0
|--
Memefi Toybox 404 এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+2.47%
+37.19%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
MemeFi Club is a meme-styled gaming app, introducing tokenized divisible character ownership. $TOYBOX is the initial step in realizing the team's ambition to create deep liquidity GameFi assets, as well as the first ERC-404 to be integrated into gaming.
Memefi Toybox 404 (TOYBOX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TOYBOXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 TOYBOX থেকে VND
₫476,564.65
|1 TOYBOX থেকে AUD
A$27.7083
|1 TOYBOX থেকে GBP
￡13.4014
|1 TOYBOX থেকে EUR
€15.3935
|1 TOYBOX থেকে USD
$18.11
|1 TOYBOX থেকে MYR
RM76.7864
|1 TOYBOX থেকে TRY
₺738.7069
|1 TOYBOX থেকে JPY
¥2,662.17
|1 TOYBOX থেকে ARS
ARS$23,986.695
|1 TOYBOX থেকে RUB
₽1,443.9103
|1 TOYBOX থেকে INR
₹1,588.6092
|1 TOYBOX থেকে IDR
Rp292,096.7333
|1 TOYBOX থেকে KRW
₩25,152.6168
|1 TOYBOX থেকে PHP
₱1,027.7425
|1 TOYBOX থেকে EGP
￡E.872.3587
|1 TOYBOX থেকে BRL
R$98.3373
|1 TOYBOX থেকে CAD
C$24.8107
|1 TOYBOX থেকে BDT
৳2,197.4674
|1 TOYBOX থেকে NGN
₦27,733.4729
|1 TOYBOX থেকে UAH
₴748.1241
|1 TOYBOX থেকে VES
Bs2,318.08
|1 TOYBOX থেকে CLP
$17,548.59
|1 TOYBOX থেকে PKR
Rs5,131.6496
|1 TOYBOX থেকে KZT
₸9,773.2426
|1 TOYBOX থেকে THB
฿579.8822
|1 TOYBOX থেকে TWD
NT$541.489
|1 TOYBOX থেকে AED
د.إ66.4637
|1 TOYBOX থেকে CHF
Fr14.488
|1 TOYBOX থেকে HKD
HK$141.9824
|1 TOYBOX থেকে MAD
.د.م163.7144
|1 TOYBOX থেকে MXN
$336.3027
|1 TOYBOX থেকে PLN
zł65.9204
|1 TOYBOX থেকে RON
лв78.7785
|1 TOYBOX থেকে SEK
kr173.3127
|1 TOYBOX থেকে BGN
лв30.2437
|1 TOYBOX থেকে HUF
Ft6,145.0852
|1 TOYBOX থেকে CZK
Kč379.9478
|1 TOYBOX থেকে KWD
د.ك5.48733
|1 TOYBOX থেকে ILS
₪62.1173