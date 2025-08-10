Memecoin প্রাইস (MEM)
Memecoin(MEM) বর্তমানে 0.00792046USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। MEM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MEM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MEM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Memecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Memecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0024683812 ছিল।
গত 60 দিনে, Memecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0019412334 ছিল।
গত 90 দিনে, Memecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.001556288165742653 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0024683812
|+31.16%
|60 দিন
|$ +0.0019412334
|+24.51%
|90 দিন
|$ +0.001556288165742653
|+24.45%
Memecoin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Memecoin is the official token for Meme.com and our underlying asset layers. Meme is a Memetic Asset Protocol that lives on our website. (https://meme.com/) Memetic assets are financial instruments in the form of ERC-20 smart contracts known as “mTokens” representing any particular meme. These mTokens are purchased, swapped and traded on our platforms Meme Markets. Memecoin can be swapped for any mToken (e.g. mDoge, mPepe, mWojak) on a token bonding curve. Markets can be discovered and created by anyone with Memecoin. Use Memecoin to build your portfolio and sponsor your favorite memes. Create a market around the next trend you perceive is going to flourish. Earn rewards in the form of tokens and NFTs for supporting the best performing memes and trends. Meme.com creates the ability to quantify all information and their network effects in a trustless way. This is done using several different data streams including our NFT layer MarbleCards. (https://marble.cards/) Welcome to a new asset class in blockchain, an open market for and around content where anyone can get exposure to things they believe in!
Memecoin (MEM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MEMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 MEM থেকে VND
₫208.4269049
|1 MEM থেকে AUD
A$0.0121183038
|1 MEM থেকে GBP
￡0.0058611404
|1 MEM থেকে EUR
€0.006732391
|1 MEM থেকে USD
$0.00792046
|1 MEM থেকে MYR
RM0.0335827504
|1 MEM থেকে TRY
₺0.3221251082
|1 MEM থেকে JPY
¥1.16430762
|1 MEM থেকে ARS
ARS$10.49064927
|1 MEM থেকে RUB
₽0.6335575954
|1 MEM থেকে INR
₹0.6947827512
|1 MEM থেকে IDR
Rp127.7493369538
|1 MEM থেকে KRW
₩11.0005684848
|1 MEM থেকে PHP
₱0.449486105
|1 MEM থেকে EGP
￡E.0.3844591284
|1 MEM থেকে BRL
R$0.0430080978
|1 MEM থেকে CAD
C$0.0108510302
|1 MEM থেকে BDT
৳0.9610686164
|1 MEM থেকে NGN
₦12.1293132394
|1 MEM থেকে UAH
₴0.3271942026
|1 MEM থেকে VES
Bs1.01381888
|1 MEM থেকে CLP
$7.65116436
|1 MEM থেকে PKR
Rs2.2443415456
|1 MEM থেকে KZT
₸4.2743554436
|1 MEM থেকে THB
฿0.2559892672
|1 MEM থেকে TWD
NT$0.236821754
|1 MEM থেকে AED
د.إ0.0290680882
|1 MEM থেকে CHF
Fr0.006336368
|1 MEM থেকে HKD
HK$0.0620964064
|1 MEM থেকে MAD
.د.م0.0716009584
|1 MEM থেকে MXN
$0.1470829422
|1 MEM থেকে PLN
zł0.0288304744
|1 MEM থেকে RON
лв0.034454001
|1 MEM থেকে SEK
kr0.0757988022
|1 MEM থেকে BGN
лв0.0132271682
|1 MEM থেকে HUF
Ft2.6875704872
|1 MEM থেকে CZK
Kč0.1661712508
|1 MEM থেকে KWD
د.ك0.0024157403
|1 MEM থেকে ILS
₪0.0271671778