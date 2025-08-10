Meme Index প্রাইস (MEMEX)
Meme Index(MEMEX) বর্তমানে 0.00109754USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। MEMEX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MEMEX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MEMEX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Meme Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Meme Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002006152 ছিল।
গত 60 দিনে, Meme Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004713554 ছিল।
গত 90 দিনে, Meme Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0025184965309674293 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-3.85%
|30 দিন
|$ -0.0002006152
|-18.27%
|60 দিন
|$ -0.0004713554
|-42.94%
|90 দিন
|$ -0.0025184965309674293
|-69.64%
Meme Index এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.71%
-3.85%
-10.14%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Meme Index is a revolutionary crypto platform addressing three major challenges in the market: portfolio fragmentation, limited community involvement, and lack of trust. By introducing unified crypto baskets for diversified investments, community-driven governance mechanisms, and robust security through audited smart contracts, Meme Index offers a transparent, inclusive, and userfriendly solution. This whitepaper outlines the project’s vision, roadmap, tokenomics, and technical foundations.
Meme Index (MEMEX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
