Meme Games WTF প্রাইস (WTF)
Meme Games WTF(WTF) বর্তমানে 0.00257292USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.56MUSD। WTF থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ WTF থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WTF এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Meme Games WTF থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00083229 ছিল।
গত 30 দিনে, Meme Games WTF থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0051793108 ছিল।
গত 60 দিনে, Meme Games WTF থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0015641375 ছিল।
গত 90 দিনে, Meme Games WTF থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000039496779641096 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00083229
|+47.81%
|30 দিন
|$ +0.0051793108
|+201.30%
|60 দিন
|$ +0.0015641375
|+60.79%
|90 দিন
|$ -0.0000039496779641096
|-0.15%
Meme Games WTF এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+6.26%
+47.81%
+39.43%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Meme Games $WTF is redefining Web3 by merging the explosive power of meme culture with the sustainability of a dynamic gaming platform. We rapidly turn trending memes into fun, addictive games within 24–48 hours, creating a viral ecosystem where users play, earn, and engage. With token rewards, NFTs, leaderboards, and community submissions, $WTF builds a bridge between crypto, culture, and interactive entertainment like never before.
Meme Games WTF (WTF) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WTFটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 WTF থেকে VND
₫67.7063898
|1 WTF থেকে AUD
A$0.0039365676
|1 WTF থেকে GBP
￡0.0019039608
|1 WTF থেকে EUR
€0.002186982
|1 WTF থেকে USD
$0.00257292
|1 WTF থেকে MYR
RM0.0109091808
|1 WTF থেকে TRY
₺0.1046406564
|1 WTF থেকে JPY
¥0.37821924
|1 WTF থেকে ARS
ARS$3.40783254
|1 WTF থেকে RUB
₽0.2058078708
|1 WTF থেকে INR
₹0.2256965424
|1 WTF থেকে IDR
Rp41.4987038676
|1 WTF থেকে KRW
₩3.5734771296
|1 WTF থেকে PHP
₱0.14601321
|1 WTF থেকে EGP
￡E.0.1248895368
|1 WTF থেকে BRL
R$0.0139709556
|1 WTF থেকে CAD
C$0.0035249004
|1 WTF থেকে BDT
৳0.3121981128
|1 WTF থেকে NGN
₦3.9401439588
|1 WTF থেকে UAH
₴0.1062873252
|1 WTF থেকে VES
Bs0.32933376
|1 WTF থেকে CLP
$2.48544072
|1 WTF থেকে PKR
Rs0.7290626112
|1 WTF থেকে KZT
₸1.3885020072
|1 WTF থেকে THB
฿0.0831567744
|1 WTF থেকে TWD
NT$0.076930308
|1 WTF থেকে AED
د.إ0.0094426164
|1 WTF থেকে CHF
Fr0.002058336
|1 WTF থেকে HKD
HK$0.0201716928
|1 WTF থেকে MAD
.د.م0.0232591968
|1 WTF থেকে MXN
$0.0477791244
|1 WTF থেকে PLN
zł0.0093654288
|1 WTF থেকে RON
лв0.011192202
|1 WTF থেকে SEK
kr0.0246228444
|1 WTF থেকে BGN
лв0.0042967764
|1 WTF থেকে HUF
Ft0.8730432144
|1 WTF থেকে CZK
Kč0.0539798616
|1 WTF থেকে KWD
د.ك0.0007847406
|1 WTF থেকে ILS
₪0.0088251156