Mello AI প্রাইস (MELLO)
Mello AI(MELLO) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 107.27KUSD। MELLO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MELLO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MELLO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Mello AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Mello AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Mello AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Mello AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+4.44%
|30 দিন
|$ 0
|-32.57%
|60 দিন
|$ 0
|-84.85%
|90 দিন
|$ 0
|--
Mello AI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.36%
+4.44%
+23.89%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Mello: Your proactive AI mental health companion powered by AI Agentic infrastructure. In a world where mental health challenges affect 1 billion people and traditional care remains inaccessible, Mello delivers evidence-based therapeutic support that evolves with you—creating a personalised mental wellness journey accessible to everyone, everywhere. Our mission is to create a world where everyone has access to personalized, evidence-based mental wellness assistance regardless of location, economic status, or stigma. By deploying advanced AI that truly understands and adapts to human needs, Mello aims to transform how mental health support is delivered globally—making effective care accessible to the hundreds of millions currently unable to receive it.
|1 MELLO থেকে VND
₫--
|1 MELLO থেকে AUD
A$--
|1 MELLO থেকে GBP
￡--
|1 MELLO থেকে EUR
€--
|1 MELLO থেকে USD
$--
|1 MELLO থেকে MYR
RM--
|1 MELLO থেকে TRY
₺--
|1 MELLO থেকে JPY
¥--
|1 MELLO থেকে ARS
ARS$--
|1 MELLO থেকে RUB
₽--
|1 MELLO থেকে INR
₹--
|1 MELLO থেকে IDR
Rp--
|1 MELLO থেকে KRW
₩--
|1 MELLO থেকে PHP
₱--
|1 MELLO থেকে EGP
￡E.--
|1 MELLO থেকে BRL
R$--
|1 MELLO থেকে CAD
C$--
|1 MELLO থেকে BDT
৳--
|1 MELLO থেকে NGN
₦--
|1 MELLO থেকে UAH
₴--
|1 MELLO থেকে VES
Bs--
|1 MELLO থেকে CLP
$--
|1 MELLO থেকে PKR
Rs--
|1 MELLO থেকে KZT
₸--
|1 MELLO থেকে THB
฿--
|1 MELLO থেকে TWD
NT$--
|1 MELLO থেকে AED
د.إ--
|1 MELLO থেকে CHF
Fr--
|1 MELLO থেকে HKD
HK$--
|1 MELLO থেকে MAD
.د.م--
|1 MELLO থেকে MXN
$--
|1 MELLO থেকে PLN
zł--
|1 MELLO থেকে RON
лв--
|1 MELLO থেকে SEK
kr--
|1 MELLO থেকে BGN
лв--
|1 MELLO থেকে HUF
Ft--
|1 MELLO থেকে CZK
Kč--
|1 MELLO থেকে KWD
د.ك--
|1 MELLO থেকে ILS
₪--