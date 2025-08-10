Megaweapon প্রাইস ($WEAPON)
Megaweapon($WEAPON) বর্তমানে 0.02088276USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। $WEAPON থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Megaweapon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00047177050973703 ছিল।
গত 30 দিনে, Megaweapon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0041459357 ছিল।
গত 60 দিনে, Megaweapon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0110876137 ছিল।
গত 90 দিনে, Megaweapon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.03595433644881622 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00047177050973703
|-2.20%
|30 দিন
|$ -0.0041459357
|-19.85%
|60 দিন
|$ -0.0110876137
|-53.09%
|90 দিন
|$ -0.03595433644881622
|-63.25%
Megaweapon এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.65%
-2.20%
-2.74%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Megaweapon ($WEAPON) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। $WEAPONটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
