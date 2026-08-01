Medtronic xStock প্রাইস (MDTX)
আজ Medtronic xStock (MDTX)-এর লাইভ প্রাইস $ 96.38, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.21% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MDTX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি MDTX-এর জন্য $ 96.38।
Medtronic xStock বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 189,187 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.96K MDTX। গত 24 ঘণ্টায়, MDTX এর ট্রেড হয়েছে $ 88.91 (নিম্ন) এবং $ 96.39 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1,388.97 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 73.95।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MDTX গত ঘণ্টায় -0.01% এবং গত 7 দিনে +7.55% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.23K-তে পৌঁছেছে।
Medtronic xStock এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 189.19K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.23K। MDTX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.96K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1032926.707528602। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 99.55M।
-0.01%
+3.21%
+7.55%
+7.55%
আজকে, Medtronic xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.99 ছিল।
গত 30 দিনে, Medtronic xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +16.0252086180 ছিল।
গত 60 দিনে, Medtronic xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +19.4211097280 ছিল।
গত 90 দিনে, Medtronic xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00485135513577 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +2.99
|+3.21%
|30 দিন
|$ +16.0252086180
|+16.63%
|60 দিন
|$ +19.4211097280
|+20.15%
|90 দিন
|$ +0.00485135513577
|+0.00%
2040 সালে, Medtronic xStock এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Medtronic xStock-এর বর্তমান দাম কত?
Medtronic xStock Tk11854.4989717857024000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 3.20% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।
MDTX-এর মার্কেট ক্যাপ এবং র্যাঙ্ক কত?
MDTX-এর মার্কেট ক্যাপ Tk23269527.87897096576000 হওয়ায় এটি বিশ্বের #4502 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিবেশে এর উপস্থিতি প্রদর্শন করছে।
Medtronic xStock-এর প্রতিদিন কত ট্রেডিং ভলিউম হয়?
গত ২৪ ঘন্টায় এটি Tk-- ভলিউম রেকর্ড করেছে, যা ট্রেডারদের মধ্যে জোরালো আগ্রহ এবং গভীর তরলতার পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে।
MDTX-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?
উন্মুক্ত বাজারে 1963.0048694996378 টোকেন প্রচলিত রয়েছে।
গত ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?
Medtronic xStock Tk10935.7076528477568000 এবং Tk11855.7289467775872000 মধ্যে ওঠানামা করেছে, যা দৈনিক অস্থিরতা প্রদর্শন করছে।
Medtronic xStock-এর ATH-এর সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?
এর সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk170839.8364478230656000 হওয়ায় এটি দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার একটি মানদণ্ড প্রদান করছে।
MDTX-এর দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?
মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সরবরাহের যান্ত্রিকতা, Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem ক্যাটাগরির মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের উন্নয়নের গতিবেগ।
MDTX বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে?
উচ্চ ভলিউমের সময়কালে তরলতা বৃদ্ধি পায় এবং স্প্রেড আরও সঙ্কুচিত হয়। কম ভলিউমের সময়কালে গভীরতা কম থাকায় দামের ওঠানামা আরও অস্থির হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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