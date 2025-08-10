Medibloc প্রাইস (MED)
Medibloc(MED) বর্তমানে 0.0058USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 58.46MUSD। MED থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MED থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MED এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Medibloc থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Medibloc থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000451390 ছিল।
গত 60 দিনে, Medibloc থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009413614 ছিল।
গত 90 দিনে, Medibloc থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001825866049729225 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1.09%
|30 দিন
|$ -0.0000451390
|-0.77%
|60 দিন
|$ -0.0009413614
|-16.23%
|90 দিন
|$ -0.001825866049729225
|-23.94%
Medibloc এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.28%
+1.09%
+4.39%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
MediBloc’s healthcare information platform is a personal data ecosystem for patients, providers and researchers, built on blockchain technology. Our mission is to streamline medicine for patients, providers and researchers by redistributing value behind personal healthcare data ownership.Through MediBloc, you can effectively own your medical data, providers can remove redundancies to provide better care, and your valuable data can help researchers push the advancement of medicine faster than ever.
|1 MED থেকে VND
₫152.627
|1 MED থেকে AUD
A$0.008874
|1 MED থেকে GBP
￡0.004292
|1 MED থেকে EUR
€0.00493
|1 MED থেকে USD
$0.0058
|1 MED থেকে MYR
RM0.024592
|1 MED থেকে TRY
₺0.235886
|1 MED থেকে JPY
¥0.8526
|1 MED থেকে ARS
ARS$7.6821
|1 MED থেকে RUB
₽0.463942
|1 MED থেকে INR
₹0.508776
|1 MED থেকে IDR
Rp93.548374
|1 MED থেকে KRW
₩8.055504
|1 MED থেকে PHP
₱0.32915
|1 MED থেকে EGP
￡E.0.281532
|1 MED থেকে BRL
R$0.031494
|1 MED থেকে CAD
C$0.007946
|1 MED থেকে BDT
৳0.703772
|1 MED থেকে NGN
₦8.882062
|1 MED থেকে UAH
₴0.239598
|1 MED থেকে VES
Bs0.7424
|1 MED থেকে CLP
$5.6028
|1 MED থেকে PKR
Rs1.643488
|1 MED থেকে KZT
₸3.130028
|1 MED থেকে THB
฿0.187456
|1 MED থেকে TWD
NT$0.17342
|1 MED থেকে AED
د.إ0.021286
|1 MED থেকে CHF
Fr0.00464
|1 MED থেকে HKD
HK$0.045472
|1 MED থেকে MAD
.د.م0.052432
|1 MED থেকে MXN
$0.107706
|1 MED থেকে PLN
zł0.021112
|1 MED থেকে RON
лв0.02523
|1 MED থেকে SEK
kr0.055506
|1 MED থেকে BGN
лв0.009686
|1 MED থেকে HUF
Ft1.968056
|1 MED থেকে CZK
Kč0.121684
|1 MED থেকে KWD
د.ك0.001769
|1 MED থেকে ILS
₪0.019894